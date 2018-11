Manfredonia, accertamento e ispezione impianti termici: atto indirizzo

Di:

Manfredonia, 23 novembre 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonai, è stato dato atto di indirizzo al Dirigente competente di assicurare la prosecuzione del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici per il completamento delle ispezioni previste per legge e delle procedure di affidamento del servizio nelle forme previste dalla legge e nei limiti consentiti alla giunta comunale relativamente alle competenze stabilite dal TUEL.

La copertura degli oneri necessari per la continuazione del servizio di che trattasi avverrà attraverso la riscossione dei bollini da parte degli utenti finali nel cap. 418 di entrata, così come previsto dalle vigenti normative e che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura al cap. n. 4819 del bilancio E.F. 2018. 4. Di demandare al Dirigente del 6° Settore e ad ogni ulteriore Ufficio competente, ai fini dell’attuazione del presente atto, tutti gli atti e procedure necessari. 5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata e unanime votazione favorevole.

Atto in allegato

n231 del 21112018

