Ponte Rivoli. Interrogazione Tasso al Ministero dei Trasporti

Di:

Manfredonia, 26 novembre 2018. ”Numerosi cittadini hanno segnalato, al Movimento 5 Stelle di Manfredonia, i gravi problemi circa la percorribilità della SP 141, sul cui Ponte Rivoli, che sovrasta il torrente Candelaro, vige il divieto di transito ai mezzi che, a pieno carico, superano le 7,5 tonnellate.

Questo comporta una deviazione di oltre 20 km (SP 73 e SP 77), causando ritardi di oltre 20 minuti agli automezzi e relativi disagi a studenti e lavoratori. Il Gruppo di lavoro del M5S ha prodotto un dossier documentale e fotografico col quale il deputato Antonio Tasso, il 21 novembre scorso, ha presentato una interrogazione in IX Commissione (Trasporti) della Camera (di cui si allegano i documenti ufficiali), chiedendo se il Governo, a seguito dell’avviamento del monitoraggio sullo stato delle infrastrutture – dopo il crollo del viadotto Morandi – abbia ricevuto segnalazioni dalla Provincia di Foggia e quali azioni, di sua competenza, abbia intrapreso, o intenda intraprendere, al riguardo.

Il Vice Ministro, Edoardo Rixi, in vece del Ministro Toninelli, ha dichiarato che, la provincia di Foggia ha presentato una proposta di interventi sulla messa in sicurezza del ponte Rivoli sulla strada provinciale 141 e la richiesta è in corso di istruttoria e sarà ultimata entro il 29 gennaio 2019, in linea con i tempi previsti dal decreto ministeriale del 16/2/2018.

In generale, per la viabilità che ricade nelle competenze della provincia di Foggia, il predetto decreto ha individuato un finanziamento di complessivi euro 24.185.110,70, dei quali euro 1.791.489,68 già erogati nel 2018 e la differenza da erogare nel quinquennio 2019-2023. Il deputato Tasso si è dichiarato soddisfatto delle indicazioni ricevute, riservando la piena soddisfazione personale e di tutto il territorio rappresentato a “problema risolto”, sottolineando come tanti cittadini, che guardano con fiducia all’attuale esecutivo, sopportano i notevoli disagi esposti nell’interrogazione presentata”.

(A cura dell’onorevole Antonio Tasso, MISTO – MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO)

INTERROGAZIONE PONTE RIVOLI