PD: “Sisecam Manfredonia: obiettivo raggiunto”

Manfredonia, 23 novembre 2018. ”Dopo mesi di intense trattative e confronti serrati tra tutte le parti coinvolte, finalmente si respira una nuova aria su quella che è la realtà dello stabilimento per la produzione del vetro situato tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo. Quella che una volta era un’industria in serie difficoltà, oggi può tirare un lungo sospiro di sollievo. L’ex Manfredonia Vetro ha ottenuto un grandissimo risultato, risultato che non ha precedenti – soprattutto se consideriamo l’attuale momento ‘storico’ .

È di questa mattina la notizia riguardante gli investimenti apportati sia dal gruppo industriale Sisecam, che dalla Regione Puglia: la prima apporterà una quota di investimenti pari a 30 milioni di Euro, mentre la seconda – attraverso l’ausilio di un fondo europeo per lo sviluppo regionale – investirà una cifra pari a 8 milioni di Euro.

Come ha tenuto a precisare il consigliere regionale Francesco Paolo Campo, capogruppo Pd in Via Capruzzi, questo è un risultato più che positivo, raggiunto per aver fatto convergere l’impegno dell’investitore privato (Sisecam) e quello della Regione Puglia (con Michele Emiliano e Raffaele Piemontese, impegnatisi in prima persona).

Di qui al 2020, in seguito a questi ingenti investimenti, presso lo stabilimento industriale verranno assunte 159 unità. Un traguardo questo difficilmente raggiungibile se si tiene conto del difficile momento che stiamo vivendo sulla nostra pelle. Sono mesi in cui gli imprenditori stranieri fuggono dall’Italia, accantonando definitivamente ogni possibilità di crescita sul lato economico. I territori che hanno visto negli anni precedenti un forte sviluppo industriale, si vedono costretti a subire un’ingiusta condanna a morte per via dell’inaffidabilità del Paese. Questo – bisogna ribadirlo a gran voce – non è accaduto per la realtà dell’ex Manfredonia Vetro. Come sottolineato dal Consigliere Regionale Campo, grazie al contratto di programma sarà sostituito il forno di fusione, così da consentire la produzione di una più ampia gamma di vetro, e sarà ulteriormente ridotto l’impatto ambientale del ciclo industriale, con l’installazione di un impianto catalitico di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto.

Il Partito Democratico di Manfredonia, da sempre schierato al fianco dei lavoratori dello stabilimento in questione, non potrà dimenticare l’importanza e l’emozione della giornata di oggi.

Con l’impegno costante e la tenacia che ci contraddistinguono, abbiamo contribuito nel portare a casa questa ardua vittoria, sofferta e tanto attesa da numerose famiglie, e da sempre mal riposta in quelle che potevano essere gli scenari futuri di qualche mese fa.

Un plauso va a tutti i dirigenti della Sisecam, con l’auspicio che questo possa essere solamente il primo passo verso la ripresa”.

(Nota stampa Partito Democratico di Manfredonia)