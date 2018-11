Sud, Troiano “Governa accolga appello pendolari per implementare servizio”

Di:

Foggia. “Il nuovo piano di Trenitalia prevede nuovi collegamenti da e per la Regione Puglia. Questo però non basta. I pendolari della Regione Puglia (che conta 4 milioni di abitanti), dell’entroterra della Campania, del Molise e della Basilicata, chiedono un aumento dei collegamenti da e per Roma e il Nord Italia”. Lo ha detto la deputata del Movimento 5 Stelle Francesca Troiano durante un suo intervento alla Camera.

“La Regione Puglia è un’area attrattiva per altre Regioni attraverso tre città strategiche come Foggia, Bari e Taranto. L’istituzione di nuove fermate delle Frecce a Benevento, Caserta e Foggia potrebbe permettere un servizio più dignitoso per circa un milione e ottocentomila persone”. La deputata ha proposto “treni notturni” che “potrebbero permettere ai pendolari che per lavoro hanno necessità di raggiungere in mattinata il Centro-Nord Italia di farlo in maniera più semplice con andata e ritorno in giornata”.

“Sono sicura che questo Governo accoglierà l’appello dei tanti pendolari, promuovendo con Trenitalia un percorso davvero innovativo”, ha concluso.

—

Francesca Troiano

Cittadina eletta alla Camera dei Deputati – XVIII Legislatura

MoVimento 5 Stelle