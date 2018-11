Violenza sulle donne. “Non è normale che sia normale”

Di:

Manfredonia. ”Un atto di VIOLENZA contro le DONNE può accadere ovunque: dentro le mura domestiche, sul posto di lavoro, per strada.

Come riferisce ActionAid, sono spesso i partner o gli ex partner a commettere gli atti più gravi: in Italia sono, infatti, responsabili del 62,7% degli stupri. Una lunga scia di violenza che può culminare con l’estrema conseguenza: il FEMMINICIDIO.

Il 25 NOVEMBRE è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una data importante, per ricordare a tutti che il RISPETTO è alla base di ogni rapporto e che non possiamo continuare a veder crescere il numero delle donne che subiscono violenza, perché…

#nonènormalechesianormale”.

La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci.

(Isaac Asimov)