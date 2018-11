“Virgo Fidelis”, festa per i Carabinieri a Manfredonia (foto)

Di:

La Compagnia Carabinieri e l’Associazione Nazionale Carabinieri –Sezione di Manfredonia – hanno festeggiato “Maria Virgo Fidelis”, Madonna protettrice dell’Arma. La celebrazione si è tenuta quest’anno, per commemorare il centenario della fine della Grande Guerra, nella Chiesa di San Carlo, appositamente per onorare la memoria dei caduti nel primo conflitto mondiale. La funzione religiosa è stata officiata dal Parroco Vergura Luciano Pio, alla presenza delle rappresentanze della Compagnia Carabinieri di Manfredonia, delle varie stazioni, dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Manfredonia, del Comune di Manfredonia, della Guardia Costiera, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Nell’Arma il culto alla Virgo Fidelis iniziò subito dopo l’ultimo conflitto mondiale per iniziativa di mons. Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, ordinario militare d’Italia, e di P. Apolloni S.J., cappellano militare capo.

Maria “Virgo Fidelis” è stata proclamata ufficialmente “Patrona dei carabinieri” l’8 dicembre 1949 da papa Pio XII, accogliendo l’istanza di monsignor Carlo Alberto di Cavallerleone, ordinario militare per l’Italia, fissando la celebrazione della festa il 21 novembre, in concomitanza della commemorazione liturgica della presentazione di Maria Vergine al Tempio e della ricorrenza della battaglia di Culqualber, combattuta in Abissinia fra italiani e britannici, durante il secondo conflitto mondiale.

In quel giorno del 1941, infatti, il 1º gruppo mobilitato dei carabinieri si sacrificò nella strenua difesa, protrattasi.

