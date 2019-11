Black friday: quando inizia e quando finisce

. E’ quanto emerso dal nuovo Osservatorio mensile di Findomestic, società di credito al consumo del Gruppo Bnp Paribas. Sono soprattutto i residenti nel Centro (77%) e Sud Italia (80%) a dirsi pronti a spendere il prossimo 29 novembre.

Secondo l’Osservatorio, realizzato in collaborazione con Doxa, oltre la metà degli intervistati (52%) prevede di spendere fino a 300 euro per gli acquisti nel giorno del ‘Black Friday’. Fissato per il 29 novembre, mai come quest’anno il ‘Venerdì Nero’ e il successivo ‘Cyber Monday‘ di lunedì 2 dicembre saranno utilizzati per risparmiare anche in vista dei regali di Natale. Il 41% di chi ha intenzione di fare acquisti li farà anche per conto di altri e l’avvicinarsi delle festività di fine d’anno è uno dei motivi che porta prevedere una spesa tra i 300 e i 500 euro da parte di 1/4 degli italiani mentre il 13% spenderà da 500 a 1000 euro.

fonte laleggepertutti