Bomba al multisala di Brindisi: disinnesco per opera dei Geni Guastatori di Foggia

L’evacuazione è stata disposta per il 15 dicembre. Ieri mattina (22 novembre) si è svolta una riunione presso la Prefettura di Brindisi per decidere. In questi giorni sono a lavoro centinaia di tecnici e ogni giorno si effettuano sopralluoghi per stabilire il posto in cui sarà allestito il centro operativo comunale. (Fonte: lavocedimanduria.it)

Quando lo sgombro sarà avvenuto allora si potrà procedere al disinnesco dell’ordigno bellico da parte degli artificieri dei Geni Guastatori di Foggia. La bomba è stata rinvenuta lo scorso 2 novembre a seguito di alcuni lavori di ampliamento della struttura.

Fonte immagine:brindisiin.it