Foggia. Insediamento GrandApulia, per 16 chiesto rinvio a giudizio

“L’apposizione dei sigilli – come dal comunicato del novembre 2016 – si era resa necessaria in ragione della gravità dei reati contestati (implicanti, in caso di condanna, la confisca dei terreni e degli immobili ivi insistenti e/o la riduzione in ripristino dello stato dei luoghi), della rilevante compromissione dei beni ambientali, paesaggistici e urbanistici tutelati dalla norme incriminatrici oltrechè del pericolo potenziale per la salute pubblica generato dalla contaminazione delle stesse matrici ambientali coinvolte”.