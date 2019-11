Foggia, presentazione corso di cucina per i detenuti

Foggia. L’assessore alla Formazione professionale Sebastiano Leo lunedì 25 novembre alle ore 10.00 parteciperà nel Carcere di Foggia alla conferenza stampa di presentazione di una importante iniziativa a sostegno dei diritti dei detenuti e del loro percorso di reinserimento sociale: il corso di Addetto alla ristorazione, svolto da Smile Puglia in partenariato con il Consorzio Aranea e numerosi altri partners pubblici e privati.

L’iniziativa nasce nell’ambito dell’Avviso1/2017-Linea 1 Inclusione “Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale.” Il Progetto finanziato dalla Regione Puglia – P.O.R. PUGLIA – FESR – F.S.E. 2014 – 2020 -rilancia la collaborazione istituzionale tra Istituti penitenziari, Enti di formazione e terzo settore fondamentale per l’efficacia dei percorsi di crescita personale e di reinserimento lavorativo e sociale della persona detenuta. Il corso di formazione è stato promosso in stretta collaborazione con la Direzione del penitenziario – con l’intento di creare continui momenti di osmosi, interazione e interrelazione con la comunità esterna al fine di ridurre quanto più possibile il fossato fra la società e la comunità della Casa circondariale per agevolare il ritorno dei detenuti alla loro vita sociale, civile e culturale. Oltre alle attività formative, si sta realizzando un servizio di mediazione culturale e l’organizzazione di un laboratorio teatrale.

Interverranno oltre all’Assessore Leo, le responsabili della sezione regionale formazione professionale, dott.sse Lobosco e Squicciarini, la direttrice dell’Istituto Penale, dott.ssa Magliulo, insieme al Commissario Capo Di Mola e alla responsabile dell’area pedagogica Valentini.

Per Smile Puglia, interverranno il Presidente De Maso, insieme allo staff di progetto composto dalle dott.sse Cristiani, Francavilla e Longo.

I giornalisti interessati possono richiedere via mail l’accredito preventivo, via mail a cc.foggia@giustizia.it

I dettagli del progetto verranno illustrati nel corso della giornata di lunedì.