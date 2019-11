Trani è ufficialmente candidata a Capitale Italiana della Cultura 2021

Il Comune di Trani, nella persona del suo rappresentante legale (il sindaco Amedeo Bottaro) ha inviato al Segretariato Generale del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la manifestazione di interesse al procedimento di selezione per il conferimento del titolo di capitale italiana della cultura per l’anno 2021.

Dopo aver ottenuto la qualifica di “Città che legge”, l’Amministrazione tranese punta ad un traguardo ambizioso. Il primo passo verso la candidatura è stato compiuto, a poche ore di distanza dalla pubblicazione del bando ministeriale per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2021.