Casa Sollievo, paziente di 21 anni con aneurisma operato con successo

San Giovanni Rotondo, 23/11/2020 –Trattato con successo dall’equipe di Radiologia Interventistica di Casa Sollievo della Sofferenza un raro caso di un paziente di 21 anni. Il ragazzo presentava un aneurisma nel tratto terminale dell’arteria carotide intracranica associato ad una fenestrazione – un’anomalia congenita – dell’arteria comunicante anteriore. Un caso clinico molto raro. In letteratura, infatti, sono registrati solamente 13 casi in cui entrambe le anomalie compaiono nei pazienti ben distinte, ma molto vicine tra loro.

Il “flow diverter stent” è uno stent a diversione di flusso, che permette al flusso ematico di scorrere solamente nell’arteria e di non giungere sino all’aneurisma, che pian piano andrà a trombizzarsi. L’intervento è stato eseguito dai radiologi interventisti Francesco Florio, Vincenzo Strizzi e Giovanni Ciccarese e dall’anestesista Aldo Manuali, in collaborazione con i reparti di Neurochirurgia e Rianimazione 2 .

«L’aneurisma – ha spiegato Francesco Florio, medico responsabile dell’Unità di Radiologia Interventistica dell’Ospedale di San Pio – era collocato in una sede anatomicamente inaccessibile e rendeva impossibile il trattamento chirurgico tradizionale. Il paziente presentava, inoltre, delle irregolarità di decorso delle arterie che rendevano particolarmente difficile l’approccio endovascolare».

Nei pressi dell’aneurisma è stato collocato uno stent a diversione di flusso, posizionato per via endovascolare a partire dall’arteria femorale. Il “flow diverter stent” permetterà al flusso ematico di scorrere solamente nell’arteria e di non giungere sino all’aneurisma, che pian piano andrà a trombizzarsi.