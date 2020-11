Cittadino ringrazia primario Malattie infettive Riuniti: “Grazie per quello che fate”

Riceviamo e pubblichiamo

Lettera inviata da un cittadino di Manfredonia alla direzione generale del Policlinico Riuniti di Foggia, e al Primario Reparto Malattie Infettive Dr.ssa Teresa Santantonio.

Buongiorno, mi presento sono Giuseppe La Forgia, ho occupato il letto 9 bis 1° piano del reparto malattie infettive ospedale Riuniti di Foggia dal 10 Novembre al 20 Novembre. Volevo SOLO dirvi GRAZIE. GRAZIE per come curate i vostri pazienti, per come prendete a cuore la loro situazione, per come li coccolate e vi sostituite ai loro affetti più cari in quei terribili giorni senza mai indietreggiare dinanzi al terribile nemico invisibile COVID-19 e alle difficoltà nella gestione dei soggetti più gravi.

GRAZIE per tutte quelle volte che entravate nelle stanze coperti, bardati fino all’impossibile per controllarci i parametri vitali ed effettuare le varie terapie.

GRAZIE per le parole di conforto e rassicurazione in momenti terribili vissuti in reparto (decesso di un vicino di letto).

GRAZIE a tutto il personale Medico-Sanitario, O.S.S., personale addetto alle pulizie e servizio mensa.

Da questa mia esperienza, che non auguro a nessuno, mi porto dentro un grande rammarico, quello che non riuscirò mai a RINGRAZIARE personalmente tutti coloro che mi hanno curato ed assistito, in quanto li ho visti sempre coperti con tute, travisati da doppie mascherine e visiere, con triplice guanti e calzari, purtroppo non potrò riconoscerli per strada ma NON dimenticherò mai il loro sguardo, solo quello potevo intravedere, quegli occhi che ti dicevano Forza, non Mollare adesso, stai Migliorando, Continua così, Ancora un piccolo passo e sei fuori pericolo. GRAZIE al Dr. Che alle ore 13:45 del 20 novembre è entrato in camera mi ha mandato un bacio volante e mi ha detto: SEI GUARITO SEI NEGATIVO VESTITI TORNA A CASA DALLA TUA FAMIGLIA. Grazie, grazie, grazie.

Lucera 21 Novembre 2020

Giuseppe La Forgia

letto 9 bis 1° piano Reparto Malattie Infettive Ospedale Riuniti di Foggia