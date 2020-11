COVID, ecco il post della Barone: “Stiamo diventando la Bergamo del SUD”

Tutto questo nella più totale indifferenza delle istituzioni che non si prendono responsabilità nelle decisioni, aspettando la risposta del Governo che però vi ricordo ha dato pieni poteri alle Regioni. Quindi tramite Michele Emiliano e i sindaci, in primis Franco Landella

per il capoluogo. Come può il Governo dover monitorare paese per paese, c’è bisogno di risposte veloci e di responsabilità. Siamo fortunati che il virus non sia arrivato da noi a Marzo perché con questo approccio sarebbe stata peggio della succitata Bergamo. Chiedo la zona Rossa subito per la provincia di Foggia”. Lo ha scritto oggi in un post sui social Rosa Barone, consigliera regionale M5S.