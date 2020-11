Covid, Lopalco: “Vaccino obbligatorio? Non sappiamo ancora come funziona”

Bari, 23/11/2020 – (la7) Vaccino obbligatorio, Pier Luigi Lopalco (assessore alla Sanità Regione Puglia): “Se non conosciamo come funziona non possiamo dire nulla sulla strategia di impiego e a chi va fatto per prima”. E ancora: “Ha senso un vaccino obbligatorio solo se protegge gli altri, altrimenti no”. Sull’affidabilità del vaccino: “Non c’è bisogno di vedere i dati, nel momento in cui autorità come Ema e Fda autorizzano il vaccino è evidente che i dati siano buoni”. (la7)