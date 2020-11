Covid Puglia, “Familiari perdono le tracce dei parenti ricoverati”

Bari, 23/11/2020 – (quotidianoitaliano) “Spesso, dopo la chiamata del 118 e il trasporto in Pronto Soccorso nel più vicino ospedale Covid, succede che le famiglie perdano letteralmente le tracce de loro congiunto, a volte anche per più giorni”. Francesco Balducci, responsabile sanità pubblica provinciale del sindacato Nursind, porta alla luce dell’assessore alla Sanità, Pier luigi Lopalco, del governatore Michele Emiliano e del Direttore Dipartimento Salute della Regione Puglia, il dottor Vito Montanaro, un problema che affligge le famiglie in cui c’è un caso di coronavirus che necessita del trasporto in ospedale. “Tale situazione oltre a generare angoscia e frustrazione nei parenti, contribuisce ad alimentare il clima di sfiducia nell’intero sistema ed in particolare nei confronti degli operatori dei pronto soccorso e del 118. Inoltre – continua Balducci -, la stessa carenza di informazioni viene lamentata quando un paziente, ricoverato presso un ospedale, viene successivamente traferito in terapia intensiva in un altro ospedale”.(quotidianoitaliano)