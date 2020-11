Covid: Veneto, 2.540 positivi e 37 morti nelle ultime 24 ore

(ANSA) – VENEZIA, 23 NOV – Il numero dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali ha raggiunto in Veneto quota 2.280, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 290. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino Covid emesso dalla Regione. Il report segnala 2.540 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale nella regione a quota 73.727. I morti sono 37. (ANSA).