Foggia, Covid “Mia madre ferma 8 ore in ambulanza”

Foggia, 23/11/2020 – “Non è possibile che mamma è dalle 13:30 di ieri che è stata ferma in una ambulanza per 8 ore in attesa di visita al pronto soccorso del Riuniti di Foggia. Dopo aver fatto le visite e i raggi al torace e aver riscontrato una polmonite da Covid è ferma su una sedia nel pronto soccorso senza flebo, senza medicine e senza acqua e senza cibo. Questo è il paese in cui viviamo Francesco Miglio e Michele Emiliano il bel paese da zona arancione con zero posti letto! Forza mamma”.

Lo riporta su Facebook Michele M.D. D. di San Severo (Foggia).