Foggia, Landella “Bollettino Covid e shopping natalizio”

Foggia, 23/11/2020 – “Cari Foggiani, la notizia è che la Puglia resta zona arancione, come restano gli elevati contagi. I negozi della città restano aperti e in questo momento di grandi difficoltà è vitale investire sul commercio cittadino, perché comprare in un negozio della città significa investire su Foggia. Compra a Foggia, ma in massima sicurezza: rispettando le distanze, evitando assembramenti. Vi invito tutti a mantenere alta l’attenzione. Ricordiamoci che l’assistenza sanitaria è sotto stress e c’è chi, anche in queste ore, lotta per la vita, contro uno strisciante nemico”.

Lo riporta il sindaco di Foggia Franco Landella.