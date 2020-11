Foggia, sparatoria in via Mendolicchio: un ferito

Foggia, 23/11/2020 –(telefoggia) Sparatoria poco fa in via Mendolicchio a Foggia. Una persona, un 50enne già noto alle forze di Polizia, è rimasta ferita sembra in modo non grave da colpo di arma da fuoco esploso durante un litigio. Sarebbe stata la stessa vittima ad allertare la Polizia. Il 50enne è stato raggiunto dal colpo di pistola alla gamba. Sono stati sparati 5 colpi di una calibro 765. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile che stanno ascoltando il 50enne e raccogliendo eventuali testimonianze. (telefoggia)