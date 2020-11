Gargan’OK: assapora il Gargano in tutti i suoi gusti (FOTO)

Foggia, 22 novembre 2020. Il successo di un’azienda dipende molto dalla scelta del personale che ci lavora. Infatti alla Gargano Sapori “Gargan’OK” ci lavorano persone che condividono la grande passione di Mario Maratea. A questa conclusione siamo giunti dopo una attenta analisi di qualità dei prodotti, sul metodo di commercializzazione, sulla elaborazione di alimenti comuni sulle tavole e nelle credenze, sulla rivisitazione di ricette antiche per meglio adeguarle alle attuali esigenze, tutto condito con amore e tradizione.

Ragazzi determinati che amano le buone e sane ricette del Gargano e le specialità liquorose artigianali del Gargano.

Infatti hanno presentato il nuovo catalogo con singolari cesti di Natale e suggestive borse di iuta ripieni di sapori del Gargano. Quello che sorprende più di tutto è la presenza dei prodotti in quasi tutti i paesi del mondo, forse per la presenza a Mosca e a Parigi in qualità di “Ambasciatore nel Mondo” dei prodotti artigianali della tradizione del Gargano. Parliamo del Consorzio di Tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminiello del Gargano IGP e della Gargano Sapori nella persona di Mario Maratea.

Ci piace ricordare che “il tempo ha premiato un giovane che, da una semplice idea, ha creato la Gargan’ok, un’azienda artigiana nata al fine di produrre liquori, pasta, dolci, confetture e taralli secondo le antiche ricette del Gargano, che rappresenta oggi un punto di riferimento per i palati più raffinati, gli amanti del cibo genuino e le tradizioni culinarie italiane e pugliesi”. Il tutto è reso possibile soprattutto dalle materie prime genuine utilizzate durante il processo produttivo; ogni fase dello stesso è certificata e rispetta i più alti standard europei in termini di sicurezza alimentare.

La produzione si basa su 5 linee produttive (vedasi servizio fotografico di seguito):

PASTA: prodotta esclusivamente con semola di grano duro e acqua.

LIQUORI: disponibili più di 80 tipologie di liquori.

DOLCI: tipici del Gargano.

CONFETTURE: marmellate di arance, limoni e mandarini prodotte senza conservanti. SOLO CON LA FRUTTA DEL GARGANO E ZUCCHERO.

TARALLI: oltre ai classici tarallini, numerose varianti.

Già noti in Canada, a Parigi, a Parma, a Varsavia, a Londra, a Stoccolma, a Mosca, a Milano, in California ed altri per la costante presenza in tutte le fiere internazionali e per diffondere il cosidetto metodo della “filiera corta”. Raccontava Mario Maratea “conosciamo i nostri agricoltori e ci concentriamo sulla produzione solo locale, tanti dei nostri prodotti sono al 100% naturali e di alta qualità”, e sono Gargano Sapori”. Oggi i prodotti del Gargano sono presenti in tutto il mondo grazie a Mario Maratea.

