Manfredonia. “Black Cam”: Riesame: inammissibile ricorso Pm contro Rinaldi Francesco

(STATOQUOTIDIANO, ore 11:33). Manfredonia, 23 novembre 2020. All’esito della valutazione dell’istanza del Riesame, il Tribunale della Libertà di Bari – su richiesta dell’avvocato Innocenza Starace, legale di Francesco Rinaldi, nato a Monte Sant’Angelo (Fg) il 5 ottobre 1964 – ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pm in Cassazione, per difetto del titolo custodiale, essendo stato rimesso in libertà – il ricorrente – su richiesta dello stesso Pubblico Ministero.

Il ricorso era stato presentato contro quanto disposto dalla Corte di Cassazione di Roma, relativamente alla posizione di Rinaldi, coinvolto con altri nell’operazione “Black cam“ dei CC del Noe di Bari, con passata ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito del “contrasto ad illeciti in materia ambientale” nel territorio di Manfredonia.

I ricorsi in Cassazione erano stati proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nei confronti di (e da): Rinaldi Francesco, nato a Monte Sant’Angelo (Fg) il 5 ottobre 1964, avverso la ordinanza n. 270/2020 RTL del Tribunale di Bari del 5 marzo 2020 (ricorso del Pm accolto in Cassazione, ora dichiarato inammissibile in seguito al Riesame); e di Bergantino Giuseppe, nato a Manfredonia (Fg) il 3 novembre 1970, contro l’ordinanza n.365/2020 del Tribunale di Bari del 16 marzo 2020 (ricorso inammissibile già in Cassazione).

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it