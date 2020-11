COVID. Manfredonia, Polo socio sanitario “Le Rondinelle”: positivi 9 ospiti e 4 operatori

(statoquotidiano, 12:02, 23 novembre 2020). Sono pervenuti i risultati dei tamponi effettuati dal SISP di Manfredonia agli utenti frequentanti i Centri Diurni Disabili /Anziani e le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per Disabili e Anziani.

Alla data odierna si registrano i seguenti dati (sarebbero 88 gli ospiti in totale assistiti nella struttura,ndr):

– Centro diurno Disabili: 30 posti – 2 positivi;

– Centro diurno Anziani: 30 posti – Nessun caso di positività;

– RSA Anziani: 20 posti – Nessun caso di positività;

– RSA Disabili: 60 posti – 7 positivi.

I 7 utenti della Rsa Disabili sono asintomatici o paucisintomatici e non necessitano al momento di ricovero ospedaliero né di assistenza domiciliare ospedaliera. Gli stessi utenti sono gestiti nel reparto Covid, un nucleo strutturale posto al piano superiore di circa 20

posti letto, con percorsi dedicati, all’uopo istituito già nello scorso Febbraio. I dati attuali sono sommariamente confortanti, considerando il numero di utenti in carico (un centinaio

circa), anche se l’auspicio è di riportare quanto prima l’intera struttura in una condizione di “free zone”.

Le attività dei Centri Diurni sono temporaneamente sospese per permettere la sanificazione degli ambienti, anche se è opportuno precisare che dei due casi positivi, un utente non frequentava il Centro da qualche settimana, per una scelta precauzionale della famiglia.

Relativamente alla forza lavoro Aziendale, dei 78 collaboratori assunti, alla data odierna si registrano i seguenti dati:

– 4 positivi tutti asintomatici o paucisintomatici (ma si attenderebbe, per tutti gli operatori, l’effettuazione dei test molecolari,ndr). I collaboratori, la cui positività è stata rilevata grazie ai consueti controlli che la Società Girasole srl ha attivato già dal mese di Settembre, posti immediatamente in isolamento domiciliare, risultano già guariti o in fase di guarigione, e dopo il tampone di richiamo, torneranno a svolgere il loro amorevole lavoro.

Il Polo Socio Sanitario “Le Rondinelle”, come confermato dai dati ufficiali, non ha mai abbassato la guardia, mantenendo nel tempo tutte le procedure di prevenzione previste, cercando strenuamente di contenere e arginare quanto più possibile la diffusione del virus.

“I dati odierni, se confermati anche nelle prossime settimane, sarebbero uno straordinario risultato. Il Polo Socio Sanitario ‘Le Rondinelle’ inoltre, per contrastare l’emergenza Covid, ha nominato nello scorso Aprile, un’equipe di professionisti che si è occupata della stesura del piano organizzativo di emergenza e prevenzione previsto dalla Disposizione della Regione Puglia prot. AOO/005/251 del 25/03/2020, oltre che del controllo scrupoloso di tutte le procedure in ivi contenute”.

“La stessa equipe ha attivato il nucleo Covid, formato da un’ala strutturale indipendente, con percorsi dedicati di pulito/sporco e mini nuclei per le attività degli utenti con personale esclusivo. Sebbene la lotta contro questo nemico invisibile sia ancora in pieno corso, la Girasole si ritiene soddisfatta del lavoro senza sosta di questi mesi, e del contribuito, che di proprio conto continua a garantire, mediante i controlli a utenti e collaboratori con test antigene naso faringeo programmati, sanificazioni periodiche di tutti gli ambienti eseguite da una ditta specializzata nel settore, l’acquisto d’innumerevoli DPI quali Mascherine, Guanti, Tute protettive, Visiere, Sovracamici, Calzari, Gel sanificanti ecc. in un momento triste per tutti, l’accesso in Struttura è limitato esclusivamente ai Collaboratori e ai fornitori con un protocollo specifico e definitivo. Su questo il primo pensiero è rivolto alle famiglie degli utenti, che da qualche tempo non vedono i propri cari se non con le Videochiamate, l’unico sistema di comunicazione sicuro per gli utenti, attivato dallo scorso Febbraio per alleviare il più possibile gli stati d’animo.

“Il Polo Socio Sanitario ‘Le Rondinelle’ sta affrontando l’emergenza offrendo il massimo possibile in termini di umanità e professionalità, e se non basterà, prima di arrendersi proverà senz’altro con l’impossibile”, concludono i referenti della srl Girasole a StatoQuotidiano.it.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it