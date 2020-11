Bordo: “Grazie Fico: farò parte della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai”

Manfredonia, 23 novembre 2020. “Il Presidente della Camera Roberto Fico, che ringrazio, su indicazione del gruppo del Partito Democratico, mi ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai. Sono contento per questo nuovo importante incarico ma anche consapevole delle enormi difficoltà che presenta”.

Lo scrive sui social il deputato Michele Bordo.

“La Rai, che è la più grande azienda culturale del nostro Paese, purtroppo non sta attraversando un momento positivo. In questi mesi, anche per via di scelte sbagliate, ha accumulato perdite di bilancio molto significative. Serve immediatamente una riforma della Rai per renderla più competitiva, indipendente e plurale. Per quanto mi riguarda, lavorerò, insieme agli altri colleghi della Commissione, con grande determinazione per raggiungere questi obiettivi. Spero davvero di essere all’altezza del compito gravoso che mi è stato affidato”.