Natale, Ruscillo: “Ci saranno le luci perché sono la speranza in questo momento”

(statoquotidiano). Foggia, 23 novembre 2020. Non si terrà la tradizionale fiera di Santa Caterina, lo vieta il Dpcm del 18 ottobre scorso. Le 160 postazioni di bancarelle che preannunciavano anche gli acquisti di Natale dovranno aspettare tempi migliori. Che qualche edizione del mercato di via Galliani – dove si è svolto negli ultimi anni dal 23 (oggi) al 26 novembre– sia saltata, non ci risulta, sappiamo che viene organizzata almeno dagli anni ‘50 e che il Covid prospetta un altro Natale, “sobrio”, dice Conte, no al “liberi tutti”, secondo il coordinatore del Cts Agostino Miozzo.

Alcune attività commerciali di Foggia hanno già contrassegnato i loro ingressi e i loro giardini con le decorazioni e gli alberi delle feste, ma sarà il prossimo Dpcm del 3 dicembre, probabilmente, a chiarire meglio verso quale periodo ci inoltriamo, assodato che, da calendario, si tratta di quello natalizio.

L’assessore alle attività economiche del comune di Foggia Sonia Ruscillo descrive la situazione: “Al momento non sappiamo cosa succederà, aspettiamo il Dpcm del 3 dicembre, certo non mancherà a Foggia l’illuminazione natalizia perché la luce è la speranza in questo momento difficile, credo che ci sarà sicuramente l’albero addobbato davanti alla villa. Per la fiera di Santa Caterina avevamo predisposto il piano anti-assembramento ma è saltata. Stiamo cercando di studiare qualcosa con tutti i commercianti della città, con cui sono costantemente in contatto, per incentivare gli acquisti nei nostri negozi. Non è certo una difficoltà solo mia, nella chat degli amministratori d’Italia emergono gli stessi dubbi”. Il sindaco Franco Landella ha esortato i cittadini a “investire su Foggia” e sui suoi negozi anche cogliendo la possibilità di trovarsi “zona arancione” in questa fase. Foggia, Landella “Bollettino Covid e shopping natalizio”

Ma il Natale senza la fiera di S. Caterina è l’ennesimo colpo per gli ambulanti che non lavoreranno. Fabio Lo Mele, presidente provinciale di Confcommercio, commenta: “Non si fa la fiera ma il bello è che chi vive di questo non ha ricevuto nessun indennizzo, nessun ristoro, si tratta di miei colleghi che pagano le tasse come tutti e che non sono tenuti in nessuna considerazione”.

Niente fiera e nessuno villaggio di Natale nel padiglione degli anni scorsi, la ruota panoramica è un ricordo a ridosso del pronao, come la solita pista di ghiaccio. Divertimenti che fanno assembramenti, senza parlare dell’isola pedonale come una discoteca all’aperto, e del centro di Foggia -già chiuso alla sosta- meta di centinaia di persone nelle famose vigilie dell’era Landella. Sul regno di babbo Natale, le bancarelle artigianali, la ruota e il trenino panoramico dice Antonio Tricarico, titolare dell’agenzia Blu Promotion: “Eravamo alla seconda edizione del villaggio di Natale che nel 2018 ha portato a Foggia 80mila persone da tutte le regioni del sud, anche l’anno scorso tantissimi ospiti”. Non si terrà la Fiera degli Sposi che la medesima agenzia organizza ogni anno, questa sarebbe stata la nona edizione. “Sono stati annullati, d’altra parte, il 90% dei matrimoni, tutta la filiera, abiti, foto, bomboniere, è in crisi. Avevano detto che entro il 15 novembre avremmo avuto qualche contributo, avrei dovuto ricevere mille euro sul mio conto ma si tratta delle solite promesse.”

Confcommercio Foggia fa sapere che “sta lavorando per un sistema più inclusivo dei ristori e per assicurare così, anche alle categorie oggi escluse, di rientrarvi. L’ associazione di categoria, all’interno del dialogo fra Governo e Regioni, parla di “possibili spiragli per non mortificare i consumi con la possibilità di tenere i negozi per lo shopping aperti anche di sera tardi. In questo modo si ‘spalmerebbero’ le entrate dei clienti e si favorirebbe comunque il commercio”. Ipotizza anche un ulteriore Dpcm, dopo quello del 3 dicembre, e prima del periodo natalizio.

Paola Lucino, 23 novembre 2020