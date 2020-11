Super Ibra: Milan svetta in classifica

Sotto il segno di Ibrahimovic il Milan sbanca il San Paolo e resta primo da solo in classifica, con due punti di vantaggio sul Sassuolo. Era dal 2010 che i rossoneri non vincevano in casa del Napoli, ed anche allora ci fu la firma dell’attaccante svedese sul successo milanese. Andando a segno consecutivamente nelle sue prime sei gare stagionali Ibrahimovic raggiunge inoltre in questa speciale classifica altri grandi bomber del campionato, come Batistuta, Vieri e Piatek. Unica nota negativa il suo infortunio muscolare, che lo ha costretto ad uscire dal terreno di gioco al 79′

Il primo gol lo realizza al 20′ con un imperioso colpo di testa in anticipo su Koulibaly. Il Napoli reagisce e sfiora il pari con la traversa colpita da Di Lorenzo. Nella ripresa Ibrahimovic si ripete depositando di coscia sul secondo palo un perfetto cross di Rebic al 54′. I padroni di casa non si demoralizzano e con una girata di Mertens in area accorciano le distanze al 63′. Dopo due minuti però Bakayoko riceve il secondo giallo, rovinando i piani di rimonta di Gattuso che inserisce comunque Petagna per Politano. L'ex Spal sul finire di gara avrebbe la palla del pareggio, ma Donnarumma blocca la sua conclusione, e nel recupero gli ospiti realizzano il terzo gol con un contropiede finalizzato da Hauge.