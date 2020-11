Tanya Giordano (Level Up): “Ecco come ci alleniamo all’aperto: benessere e bellezza interiore”

(statoquotidiano) Manfredonia, 23 novembre 2020. I centri fitness sono stati gli ultimi a riaprire dopo il primo lockdown, e i primi, e gli unici, a chiudere all’inizio della seconda ondata di contagi per il covid. “Noi del centro fitness LEVEL UP abbiamo passato pochissimo tempo a lamentarci e a criticare le scelte del governo, piangersi addosso non ha mai portato da nessuna parte, per questo abbiamo scelto di adattarci alla situazione”. dice a StatoQuotidiano la dr.ssa Tanya Giordano, titolare Centro Fitness Level Up di Manfredonia.

“Dal momento in cui è consentita l’attività fisica all’aperto ci siamo muniti di furgone, abbiamo preso tutti gli attrezzi, e abbiamo allestito una vera e propria palestra all’aperto”.

In realtà l’idea di allenarsi all’aperto nasce anni fa, con lo scopo di promuovere l’attività fisica anche in estate creando un nuovo format di allenamento outdoor chiamato URBAN WORKOUT. “Le scelte del governo legate al covid ci hanno messo nelle condizioni di reinventarci e trasferire questo format anche in inverno. Essendo consapevoli dell’emergenza sanitaria, abbiamo adottato tutte le norme anti-covid19, per questo ad ogni lezione stiliamo il registro delle presenze, prendiamo la temperatura, adottiamo il distanziamento sociale, utilizzando mascherine in tutti i momenti in cui non ci alleniamo, sanificando sempre gli attrezzi utilizzati”.

“Il governo ci ha definiti, ingiustamente, non essenziali, ma benefici dell’attività fisica sulla nostra salute sono innumerevoli, e può giocare un ruolo importante per la prevenzione verso malattie come il corona virus. Sta a noi professionisti del settore sottolineare l’importanza che ha il movimento sul nostro corpo e sulla nostra mente, abbiamo il dovere di farlo sempre, anche nelle situazioni più difficili come quella che stiamo vivendo”.

“Viviamo in un contesto nazionale dove nessuno può aiutarci, le attività non possono essere portate avanti con quei pochi spiccioli che promette il governo, per questo bisogna rimboccarsi le maniche e agire, adattandosi e modificando il proprio modo di lavorare”.

“L’URBAN WORKOUT WINTER è aperto a tutti, e andrà avanti fino a quando ci sarà con”cesso dai vari Dpcm. Nel momento in cui ci saranno decisioni più restrittive, ci adatteremo nuovamente, nella speranza di tornare al più presto a lavorare nelle nostre strutture”.

La situazione dell’intero settore sportivo è molto critica.

(messaggio promozionale, privo di attribuzione commerciale)