“7.5 milioni per l’ex Caserma Miale e per nuova sede Università Foggia”

StatoQuotidiano.it, Foggia 23 novembre 2021. La Regione Puglia investe 7 milioni e mezzo di euro per acquistare l’ex Scuola di Polizia “Caserma Miale” e ravvivare il centro di Foggia con la nuova sede dell’Università degli Studi.

“Il cuore di Foggia batterà con il ritmo effervescente dei giovani e della comunità universitaria, i valori più vitali con cui le città cambiano e crescono”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, confessando di “avere vissuto, ieri, con particolare intensità, da ex studente dell’Università di Foggia, il passaggio in cui ho illustrato la proposta contenuta nel disegno di legge di assestamento e variazione al bilancio 2021”.

La Commissione Bilancio e Programmazione del Consiglio regionale, presieduta da Fabiano Amati, ha approvato la proposta che dispone di risorse del bilancio regionale: “Il segno concreto di un impegno che coinvolge tutti i pugliesi per Foggia”, ha commentato Piemontese.

“Con l’investimento regionale – ha proseguito il vicepresidente della Regione Puglia – l’Università degli Studi di Foggia abiterà quegli spazi immensi, circa 15 mila metri quadrati, riempiendoli con l’energia più importante di cui abbiamo bisogno: il sapere, la conoscenza, la ricerca, la condivisione. E lo farà coabitando con la Direzione Distrettuale Antimafia e la Direzione Investigativa Antimafia, le articolazioni della magistratura e delle forze dell’ordine, specializzate nel contrasto alla criminalità organizzata. Cultura, sapere e legalità sono l’intreccio virtuoso che è servito ad altre grandi città d’Italia per riappropriarsi del proprio destino attraverso valori positivi”.

“Tra questi valori positivi c’è anche il rinnovamento urbano spinto dalla trasformazione degli spazi e degli edifici della città, ripensandone la funzione, aprendoli agli scambi con la comunità cittadina”, ha aggiunto Piemontese, sottolineando che “grazie al sostegno finanziario della Regione Puglia, che ne garantisce la proprietà, l’ateneo foggiano, con le risorse di un bando del Ministero dell’Università e della Ricerca, ristrutturerà il maestoso edificio ottocentesco, chiamato a far ritornare piazza Italia cuore della vita giovanile e studentesca”.

“Un’idea – ricorda il vicepresidente – che abbiamo confrontato con il rettore Pierpaolo Limone e a cui, con pazienza e cura silenziosa, abbiamo lavorato insieme al presidente Michele Emiliano, convinti del passo storico che stavamo per far compiere a una grande città capoluogo”.

“L’ex Caserma Miale – conclude Piemontese – troneggia in un quadrante di Foggia tutto universitario. Largo Giovanni Paolo II su piazza Cavour, via Galliani, via Caggese, via da Zara: in un perimetro lungo un chilometro, si snoda una cittadella universitaria con le Facoltà di Giurisprudenza e di Economia, le biblioteche di comunità e i Dipartimenti, dove sono già copiose le tracce del rapporto tra la Regione Puglia, l’Università e la città di Foggia, da oggi più ricche e profonde, simbolo della positività che ci deve spingere nel costruire il futuro”.