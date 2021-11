“Addio Pino Bruno maestro del ciclismo Foggiano”

Foggia, 23/11/2021- “Quest’oggi, dopo tanta sofferenza, è venuto a mancare Pino Bruno maestro del ciclismo Foggiano e pilastro dell’Asd Ginny Sport”. Lo riporta il Gruppo ciclistico ASD Ginny sport Foggia.

“Oggi ho ricevuto una triste notizia” scrive Luciano Piglionica sui social. “Il mitico Pino Bruno presidente della Ginny Sport di Foggia è venuto a mancare. Non ho parole vanno via sempre le brave persone, lui poi era particolare…..un uomo sempre disponibile ….poi x non parlare della sua esperienza nel campo ciclistico …unico…..con lui ho fatto tragitti meravigliosi, una marea di chilometri, tanta fatica…..ma tanta soddisfazione…..devo molto a lui… mi ha insegnato tutto del ciclismo. Ti porterò sempre nel mio cuore. Ciao Pinuccio ti voglio bene,che tu possa riposare in pace. Adesso andrai a pedalare nell’aldilà“.