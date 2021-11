Il sindaco Gianni Rotice si è insediato a Palazzo San Domenico (FOTO – VIDEO)

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 23 novembre 2021. Dopo oltre 2 anni di Commissariamento per duplice scioglimento del consiglio comunale, il Comune di Manfredonia ha nuovamente un sindaco e dunque un’Amministrazione comunale.

Si è insediato questo pomeriggio nell’aula consiliare di Palazzo San Domenico il neo sindaco Gianni Rotice, della coalizione del centrodestra: “Dietro di Gianni Rotice non c’è nessuno se non coloro che hanno condiviso con me questo percorso. Vogliamo il bene di Manfredonia, lavoreremo tutti insieme per il bene di Manfredonia”, ha detto l’ingegnere manfredoniano.

Il consigliere regionale Giandiego Gatta: “I problemi di Manfredonia sono notevoli, ma ci metteremo il nostro impegno, la nostra esperienza, staremo di fianco al sindaco con lealtà e impegno. Non ci saranno guerriglie, imboscate, divisioni. Lavoreremo insieme in modo inclusivo, libero, con unione e compartecipazione. Non ci saranno epurazioni, metodi bolsceviti, ci sarà un’Amministrazione di gente moderata, libera. Inizia da oggi per Manfredonia una nuova era”.

Di seguito foto e video relativi all’insediamento.