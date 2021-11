M24A-ET, Cataneo: proposte e spunti per l’aeroporto di Foggia

Statoquotidiano.it, Foggia, 23 novembre 2021. «Preme innanzitutto ringraziare per l’invito e, come richiesto dal dott. Marcello Sciagura, inviamo la presente nota relativa sia all’impostazione di metodo che per il merito delle finalità espresse nell’incontro di ieri presso la sede della C.C.I.A.A. di Foggia». Inizia così la nota inviata a Statoquotidiano.it da Pasquale Cataneo, referente territoriale M24A-ET, alla luce dell’incontro “La Capitanata si Unisce” organizzato dal Comitato VolaGinoLisa, dove l’ex consigliere comunale ha promosso diverse azioni basate sugli atti registrati durante gli ultimi anni.

«Come Movimento per l’Equità Territoriale, a seguito di quanto stabilito a margine dell’intervento espletato dal componente la segreteria e il direttivo nazionale anche in rappresentanza del M24A-ET cittadino e provinciale, riteniamo necessario sottolineare che nella giornata di ieri, non avendo avuto la possibilità di leggere puntualmente quanto previsto e riportato nel documento per la governance, sottolineiamo che la nostra partecipazione al Patto proposto per l’aeroporto di Foggia “La Capitanata si unisce”, si sostanzia in modo collaborativo ma anche paritario e chiaro. Risulta utile, a tal fine e come detto ieri, condividere anche la documentazione mostrata nel corso dell’evento», continua Cataneo.

«Riteniamo inoltre che il ruolo dei soggetti partecipanti alla redazione dei lavori, degli atti e delle progettualità debba svolgersi con pari dignità e unitariamente, nei rapporti interni e, in particolare, in quelli esterni anche per le risultanze del lavoro che ci accingiamo a svolgere nei confronti degli interlocutori istituzionali, aziendali e degli altri stakeholder».

«In tale prospettiva collaborativa abbiamo firmato chiedendo il recepimento delle proposte esposte ieri, ma solo accennate per il tempo contingentato, riepilogando di seguito i punti salienti esposti, riportati anche in nostri atti pubblicati di livello nazionale e di documenti di altri, come integrazione a quanto proiettato ieri sottolineando le seguenti azioni:

Ricognizione giuridica e normativa con individuazione impegni ed obblighi (rispettati e/o disattesi) per l’infrastruttura aeroportuale foggiana, 2 ^ stazione e Hub intermodale approvati dalle istituzioni comunali provinciali e regionali,

Reinserimento nel Piano nazionale aeroporti e aggiornamento piano strategico di Aeroporti di Puglia con un piano industriale e relativo programma d’investimenti per l’aeroporto di Foggia come protezione civile e voli commerciali. Si fa riferimento alle specifiche richieste fatte dal rappresentante delegato dell’azionista Provincia di Foggia, nel corso dell’Assemblea degli azionisti Aeroporti di Puglia del 20.07.2018 svoltasi a Bari e riportate a verbale.

Visione sistemica integrata tra infrastrutture: hub intermodale a Foggia. Inquadramento sinottico dei ritardi NON COMPRENSIBILI nella realizzazione degli investimenti infrastrutturali per la mobilità di persone e merci di cui al punto 1) e di altre opere finanziate da anni che portano nocumento per circa 4 milioni di pugliesi a cui si aggiungono gli abitanti dei territori lucani, campani e molisani.

Questione Mezzogiorno e interdipendenza economica: rilievo trasporto aereo e quello ad alta velocità rispetto ai dati socio-economici e gap economico-sociali-produttivi-occupazionali-infrastrutturali dell’area meno sviluppata e più depressa della Puglia. In tale contesto la promozione ed il sostegno per la ripresa dei voli aerei diventa essenziale per garantire maggiore accessibilità e sviluppo territoriale, direttamente connessi alla migliore competitività delle singole componenti dei sistemi produttivi d’area vasta (terziario e servizi, turistico, agricolo, industriale, commerciale, ecc.) per ridurre, come previsto dal Next Generation EU i divari socio­economici territoriali, di genere e generazionali per tutta la catchment area, interessata.

Equità non solo a livello nazionale (ad es. reinserimento nel piano nazionale degli aeroporti) ma anche regionale verso la Capitanata con SIEG non solo per la P.C. ma anche per i voli. Le posizioni occupate da anni nella coda delle graduatorie della qualità della vita lo stanno a testimoniare. In tale contesto si inserisce il riconoscimento S.I.E.G. per l’infrastruttura ma ciò risulta proficuo anche per i voli per continuità territoriale.

Estensione Corridoio Baltico-Adriatico; Foggia crocevia di due Corridoi. Piano di rilancio M24A-ET e Ministero Sud: nel documento consegnato ai governi Conte (fine 2020) e Draghi (febbraio 2021), nonché al Ministero del Sud e della Coesione Territoriale (31.03.2021), ci sono alcune opere come l’allungamento pista testata 33 e il collegamento ferroviario con la 2^ stazione e la Rete TEN-T per l’aeroporto di Foggia (insieme ad altri interventi infrastrutturali), segnalati, per la duplice funzione di infrastruttura di protezione civile e commerciale, in quanto risorsa infrastrutturale esistente e al servizio di un’area molto vasta, essenziale ed indispensabile, per il raggiungimento degli obiettivi PNRR. Ciò viene rafforzato ulteriormente dalla probabile estensione del Corridoio Baltico-Adriatico. Foggia risulterebbe cosi crocevia (e nodo in termini di mobilità) di due Corridoi (scandinavo mediterraneo e baltico adriatico).

Progetti in itinere e Vincoli per possibili sviluppi futuri: la tangenziale di Foggia, opera commissariata per la quale, oltre alla riduzione di circa 70 mln di euro, sono in corso le procedure per la presentazione del progetto. Oggi la strada incrocia a raso sulla perpendicolare la pista impedendo di fatto il possibile allungamento della lato testata 33. Si segnala la necessità di dover subito coinvolgere il Comune di Foggia a tal riguardo: 1) per poter apporre i vincoli urbanistici necessari che consentano nel futuro l’allungamento e, unitamente al commissario straordinario dell’opera e all’ANAS, 2) poter far predisporre e realizzare, al pari di quanto già fatto per l’aeroporto di Forli, il sottopassaggio della strada tangenziale rispetto alla quota della pista per consentirne in futuro l’allungamento.

Sviluppo territoriale d’area vasta -aggiornamento Piano Strategico Zes interregionale Adriatica 05-08-2019, risulta essere proficuo in considerazione del comune percorso che vede 4 regioni centro meridionali adriatiche insieme nel protocollo sottoscritto il 24.10.2020, unitamente all’iniziativa di estensione del corridoio Baltico-Adriatico, rilanciare con, la Puglia e il Molise, ancor più direttamente interessate anche attraverso la pianificazione del vigente Piano Strategico della Zes interregionale Adriatica l’utilizzo dell’aeroporto foggiano. In tale contesto, con il mutato e più collaborativo quadro sinergico tra le due confinanti regioni, si può lavorare, rafforzando le motivazioni del S.I.E.G. e di un piano industriale anche per i voli, riprendendo e attualizzando le motivazioni dell’Atto n. 339 della Regione Molise, discusso nella seduta del Consiglio regionale 22.10.2019, ed avente per oggetto “Valorizzazione aeroporto di Foggia quale infrastruttura strategica per il Molise” (ogg. n.407). In tale seduta l’atto non fu approvato anche se ebbe 10 voti a favore e 10 non a favore.

Unità e visione d’intenti degli stakeholder locali e nazionali, essenziale è la sinergia territoriale provinciale, ma altrettanto utile è quella di livello nazionale. L’organizzazione sindacale confederale Confsal, insieme con la sua Federazione dei trasporti, la FAST ha già sostenuto l’importanza dello scalo aereo foggiano e la seconda stazione in un suo position paper dal Titolo “Italia velocemente connessa”1 , presentato l’8 ottobre scorso al sottosegretario Margiotta del Governo Conte II. Non solo. Lo scorso 17 marzo in un incontro con l’attuale ministro Giovannini all’unisono entrambe le rappresentanze sindacali autonome, confederale e di federazione, hanno ribadito2 tali interventi ferroviari e l’upgrade degli scali aeroportuali nel Sud e nelle Isole, insieme al potenziamento economico degli sgravi nelle ZES, i piani di manutenzione su rete primaria e secondaria, un piano per gli interporti nel Mezzogiorno», conclude il già consigliere comunale Pasquale Cataneo.

