Manfredonia (Foggia), 23/11/2021 – Il manfredoniano Jonathan Spano si è spento il 16 maggio scorso presso l’ospedale di Manfredonia per un arresto cardiocircolatorio. La Procura ha aperto una indagine. Il 25enne è morto improvvisamente per un infarto dopo una partita di calcetto. Oggi la vedova Rossella ha voluto ricordarlo nel giorno del suo compleanno con un post su Facebook.

“Oggi avresti compiuto 26 anni, ora non festeggi qui con noi ma con gli angeli più belli, però noi da qui ti urliamo buon compleanno campione ti amiamo tanto. Quest’anno non ci sono belle parole per farti i miei auguri che tu aspettavi sempre con ansia, c’è solo tanta amarezza .. Auguri amore mio mi manchi tanto”.