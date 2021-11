Penalizzazione Foggia, rese note le motivazioni

Fonte:Foggiacalciomania.com Foggia, 23 Novembre 2021

IL FATTO. Il procedimento è stato aperto su segnalazione del Presidente Federale del 6 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il parere del 3 agosto 2021, reso dalla preposta Commissione consultiva, in relazione alla cessione di quote societarie intervenuta il 22 giugno 2021 con scrittura privata autenticata.

Con il richiamato parere, la Commissione ha espressamente rilevato che “la documentazione è stata prodotta dalla società oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 20- bis, comma 4°, delle NOIF” e che “per quanto concerne i requisiti di onorabilità la società non ha prodotto parte della documentazione richiesta e, in particolare, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20- bis, comma 2°, lett. A) e D) delle NOIF; la dichiarazione richiesta dall’art. 20- bis, comma 2°, lett. E) delle NOIF, per quanto concerne i requisiti di cui alla lett. C)” . Esperita l’attività di indagine, la Procura federale ha ritualmente notificato, in data 20 settembre 2021, la comunicazione di conclusione delle indagini (prot. n. 1747 /117pf21-22/GC/blp), a carico dei prefati deferiti.

IL DIBATTIMENTO. Per i ricorrenti, si è costituito l’Avv. Eduardo Chiacchio. Ha eccepito l’infondatezza del deferimento, riportandone l’integrale contenuto. Dopo aver evidenziato le modificazioni e integrazioni che hanno interessato il quadro normativo che regola la fattispecie controversa, ha riportato l’audizione del 4 ottobre 2021, in seno alla quale il sig. Canonico ha dichiarato di aver provveduto all’invio della documentazione attinente al mutamento della compagine societaria dopo la registrazione dell’atto di cessione di quote, specificando nel merito di essere “soggetto conosciuto” dalla Federazione siccome Presidente del Bisceglie in Lega Pro per circa cinque anni sino alla stagione sportiva 2020-2021. Ha, quindi, riportato il contenuto dell’audizione della sig.ra Pintus, la quale ha dichiarato che, ai fini dell’invio della rilevante documentazione, la società ha considerato la decorrenza dei quindici giorni a partire dalla data di registrazione dell’atto di cessione, anziché dalla data di stipula del medesimo. In diritto, ha evidenziato che, avendo soltanto la “trascrizione” effetti erga omnes, il termine dei quindici giorni non può farsi decorrere dal giorno della stipula della scrittura, rilevante solo inter partes.