Legalità, Viceministro Sisto: “Capitanata è luogo insicuro”

Foggia, 23 novembre 2022, (Foggiasera.it) – «La Capitanata è un luogo insicuro. Già nella trascorsa legislatura l’interlocuzione con il procuratore Vaccaro è stata praticamente continua. Spetterà al governo se scegliere la strada di un maggior numero di presìdi sul territorio oppure una via che scaturisce da una visione forse un po” più economicistica e che punta ad un maggiore accorpamento. Sarà comunque la scelta ritenuta in grado di offrire più efficaci risposte». Lo ha detto, nel corso dei lavori del consiglio regionale della Puglia relativo alla emergenza in Capitanata, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

«L”insicurezza si ripercuote sullo sviluppo e tra le strade da percorrere c”è quella repressiva. Non so se si potrà aprire una sede della Dda a Foggia, ma so che l”esercizio della giustizia ha bisogno di organici», ha continuato evidenziando che «è dagli investimenti nelle scuole che bisogna partire».

Il viceministro ha anche dichiarato che sull”autonomia differenziata «occorre il lavoro di tutti: le differenze hanno senso se si parte tutti dallo stesso punto di partenza». «Certo che dobbiamo dare attuazione all”articolo 116, ma questo deve essere applicato nel pieno rispetto di tutti i cittadini e nei rispetto dei loro diritti», ha concluso. (Foggiasera.it)