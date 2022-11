Manfredonia, emergenza abitativa: nasce l’“Agenzia per la Casa”

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/11/2022 – La Giunta comunale di Manfredonia, con l’ unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge, ha deliberato di attuare la istituzione della “Agenzia per la Casa” del Comune di Manfredonia assegnando a tale organismo l’obiettivo di intervenire nelle problematiche abitative con il compito di favorire l’incontro tra domanda e offerta di alloggi, individuare e fornire strumenti a garanzia e tutela del pagamento del canone di locazione, svolgere il ruolo di mediazione tra le parti sociali, monitorando il mercato immobiliare, definire e gestire misure per il contrasto agli sfratti a vario titolo, nonché elaborare soluzioni per affrontare il disagio e l’emergenza abitativa del Comune di Manfredonia.