23 novembre 2022. Ho sempre pensato che svolgere un’attività, dunque lavorare, ma restare da caste, collegamenti, amicizie particolari, rappresenti un bene primario. Fondamentale.

“Sono un giornalista ma non mi riterrò un giornalista“, mi disse un direttore (“mio” per 3 mesi) de “La Repubblica” a Firenze. Motiverei: per la dissonanza, la discrasia, la totale discordanza tra fondamentali valori, principi, etiche alla base della formazione professionale e umana (innanzitutto) e quanto al contrario si manifesta quotidianamente.

In sintesi, e molto semplicemente (il discorso è vasto per concluderlo con un post sui social), da un lato il giornalismo è un’attività nata e sviluppatasi come azione contrastante il “Potere“, dunque di controllo, di monitoraggio dello stesso, in realtà gli iscritti alla professione spesso ci convivono con il citato Potere (di qualsiasi forma e natura esso sia), sguazzandoci, auto esaltandosi, compiacendosi, e cercando di fare di tutto per non perderlo. Non dissiparlo. Ognuno del resto ha la libertà (giustamente) di vivere come ritiene più opportuno.

In conclusione, è forse più consono lavorare in un qualsiasi settore evitando forme stucchevoli di contaminazione. Certo, se si sceglierà di farlo, sarà impossibile percorrere una carriera di livello nel settore, o in altri settori, ma allo stesso tempo si potrà godere di dignità e onore eterni.

Nella speranza di una comprensione comune di quanto riportato, affinché valga per sempre ma ognuno faccia ciò che vuole, una riflessione finale estratta dal libro “La fine è il mio inizio” – capitolo: IL POTERE di Tiziano Terzani (a cura di Folco Terzani), pag.311,Longanesi editore, Milano 2006.

TIZIANO Terzani, la morte e il potere: “lascio un libro che forse potrà aiutare qualcuno a vedere il mondo in modo migliore, a godere di più della propria vita, a vederla in un contesto più grande, come quello che io sento così forte“.

“(…) sono uno che non ha mai fatto compromessi. Non ne ho avuto forse un grande bisogno, ma avevo una ripulsione per i compromessi e se questa la vuoi chiamare moralità, sì. Ho fatto questo mio mestiere proprio come una missione religiosa, se vuoi, non cedendo a trappole facili. La più facile, te ne volevo parlare da tempo, è il potere. Facendo questo mestiere la frequentazione del potere è necessaria, indispensabile. Di ogni tipo di potere: il potere assassino, il potere giusto, il potere… il Potere. Perché è quello che determina le sorti del mondo e tu che sei lì a descriverle devi andare dal potere a chiedergli come stanno le cose. Ecco, di nuovo senza che io me lo sia detto una mattina facendo un voto, senza che io ci sia arrivato attraverso constatazioni altrui, io ho sempre provato una ripulsione per il potere. Forse, nel fondo sono un anarchico, ma a me vedere un presidente, un ministro, un generale, tutti con la loro aria tronfia, tutti con la loro pillola da rivenderti, mi ha sempre fatto ribrezzo“.

“Il mio istinto è sempre stato di starne lontano. Proprio starne lontano, mentre oggi vedo tanti giovani che godono, che fioriscono all’idea di essere vicini al Potere, di dare del “tu” al Potere, di andarci a letto col Potere, di andarci a cena col Potere, per trarne lustro, gloria, informazioni magari. Io questo non lo ho mai fatto. Lo puoi chiamare anche una forma di moralità” (..). (La fine è il mio inizio, UN PADRE RACCONTA AL FIGLIO IL GRANDE VIAGGIO DELLA VITA, 2006).

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it