In riferimento al comunicato del consigliere regionale Joseph Splendido, pubblicato con Agenzia n. 2406 in data 21 novembre 2024 dal titolo ‘Splendido: “Mai accaduto che ai soci aeroclub dell’aeroporto di Foggia fossero applicate restrizioni per l’accesso; la Regione si adoperi per impedirlo”‘, riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera di precisazione del presidente dell’Aeroclub di Foggia, Giovanni Vivolo:

“Il presidente dell’Aeroclub di Foggia, Giovanni Vivolo, ritiene doveroso precisare quanto segue:

Premessa

L’Aeroclub di Foggia prende le distanze dalle affermazioni circolate nelle ultime ore e intende fare chiarezza sulla situazione attuale:

l’Aeroclub di Foggia desidera prendere le distanze da alcune dichiarazioni riportate in un articolo pubblicato ieri, 21/11/2024, dall’Agenzia di Stampa del Consiglio Regionale ed oggi, 22/11/2024, da un’importante testata locale. Le affermazioni in questione insinuano che gli Aeroporti di Puglia

abbiano imposto restrizioni all’accesso per i soci del nostro aeroclub, creando confusione e preoccupazione tra i nostri membri e l’opinione pubblica.

“Il presidente dell’Aeroclub Foggia, Giovanni Vivolo, desidera sottolineare che tali affermazioni sono infondate e non riflettono la realtà della situazione. Gli Aeroporti di Puglia e l’Aeroclub Foggia hanno sempre collaborato in modo costruttivo per garantire un accesso equo e sicuro per tutti i soci, promuovendo la passione per il volo e le attività aeronautiche nella nostra amata Regione Puglia.

“Prendere le distanze da queste dichiarazioni è fondamentale per chiarire la nostra posizione”,afferma il presidente. “Siamo pienamente impegnati a mantenere un dialogo aperto e trasparente con tutte le parti interessate e a garantire che i diritti e le opportunità dei nostri soci non siano mai

compromessi.”

Invitiamo i membri dell’Aeroclub, così come il pubblico, a ignorare le informazioni errate e a contattarci direttamente per qualsiasi ulteriore chiarimento. La nostra priorità rimane quella di sostenere e valorizzare la nostra comunità di piloti e appassionati di aviazione.

Posizione Ufficiale

– Le procedure di accesso all’aeroporto “Gino Lisa” seguono i protocolli di sicurezza standard previsti dalla normativa nazionale.

– Non è in atto alcuna restrizione arbitraria nei confronti dei soci dell’Aeroclub.

– I requisiti di sicurezza richiesti sono in linea con le disposizioni ENAC vigenti.

Chiarimenti Operativi

La richiesta di tesserini di sicurezza rappresenta una misura standard

applicata in tutti gli aeroporti italiani, finalizzata a garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali nel rispetto delle normative vigenti.

Conclusioni

L’Aeroclub di Foggia ribadisce il proprio impegno per:

– Mantenere un dialogo costruttivo con le autorità aeroportuali.

– Tutelare gli interessi dei propri soci.

– Garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza. ”

Da noi contattato, il consigliere Splendido ha dichiarato :”La questione è perché i soci non sono stati preventivamente informati? Ad ogni buon conto, grazie ad una telefonata intercorsa con il Presidente Vasile, la questione è stata chiarita.”