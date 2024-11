Allo stadio Miramare di Manfredonia arriva il Casarano

In vista della prossima sfida contro il Casarano, l’allenatore del Manfredonia, Franco Cinque, ha voluto trasmettere una carica positiva ai suoi giocatori, ribadendo l’importanza di affrontare ogni partita come una nuova opportunità. “Le gare del passato appartengono al passato. Oggi è un altro campionato. Domani è una partita da giocare, contro una squadra formidabile, con un’ottima società. Una gara molto difficile”, ha dichiarato il tecnico, evidenziando le insidie che il Casarano rappresenta, pur mantenendo alta la motivazione del gruppo.

Il recente successo contro l’Ischia ha dato una spinta fondamentale alla formazione sipontina, con mister Cinque che ha sottolineato come la vittoria abbia aumentato la fiducia e l’autostima dei suoi giocatori. “La vittoria di Ischia è venuta perché i ragazzi hanno avuto fiducia in loro stessi, c’è coesione, il gruppo è sano. La vittoria ha rafforzato la nostra autostima”, ha spiegato il mister, facendo riferimento all’importanza della solidità mentale e della compattezza del gruppo per affrontare al meglio la stagione.

Sebbene l’avversario del Casarano sia ben strutturato e competitivo, il Manfredonia si prepara a dare battaglia, con l’intento di cercare i tre punti. “Domani ci proveremo. Mostro riferito a Casarano? Detto in modo ironico, sicuramente ci proveremo, in tutti i modi. Facendo molta attenzione”, ha aggiunto Cinque, indicando la necessità di una prestazione perfetta, sotto ogni aspetto. L’allenatore ha infine sottolineato l’importanza di prepararsi tatticamente in modo impeccabile, con “tanta fame” di vittoria, per rispondere con determinazione alla sfida che li attende.

Infine, il mister ha rivolto un pensiero ai tifosi, sperando di regalare loro una gioia in casa: “Speriamo di dare presto una gioia in casa ai nostri tifosi”, ha concluso Cinque, consapevole che la squadra è pronta a mettere in campo tutto il suo impegno per conquistare i tre punti e dare continuità alla crescita mostrata fino a ora. Con un gruppo motivato e una preparazione attenta, il Manfredonia si avvicina con fiducia alla partita contro il Casarano, pronto a lottare per mantenere il passo in questo campionato competitivo.