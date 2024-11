Mercoledì 20 novembre 2024, presso la sede di Confindustria Foggia, si è svolta l’assemblea per l’elezione dei 15 componenti del Consiglio Generale di Confindustria Foggia per il quadriennio 2024-2028. Tra i protagonisti della serata spicca Antonio Vitulano, noto manager di Manfredonia e figura di riferimento per il gruppo A&G Vitulano e la catena Vitulano DrugStore, che è stato eletto con uno straordinario consenso di 604 voti.

“Questo risultato rappresenta un riconoscimento importante, ma anche una grande responsabilità,” ha dichiarato Antonio Vitulano subito dopo l’annuncio dell’elezione. “Affronterò questo mandato con determinazione, consapevole della fiducia che mi è stata accordata da tanti colleghi imprenditori. È un’opportunità per contribuire in modo concreto alla crescita economica del nostro territorio.”

Vitulano ha sottolineato l’importanza del lavoro congiunto per affrontare le sfide che attendono le imprese locali, con particolare attenzione a tematiche quali innovazione, sostenibilità e competitività. “Il mio impegno sarà rivolto non solo a sostenere le aziende nella loro crescita, ma anche a promuovere una visione di sviluppo economico che tenga conto della sostenibilità ambientale e sociale,” ha aggiunto.

A capo di una realtà imprenditoriale in costante espansione come A&G Vitulano e della catena Vitulano DrugStore, Antonio Vitulano porta con sé un’esperienza consolidata nel settore della distribuzione e una visione innovativa del business. La sua elezione rappresenta anche un segnale di fiducia verso una nuova generazione di manager capaci di unire tradizione e modernità.

“Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno sostenuto la mia candidatura e hanno creduto nella mia visione,” ha concluso Vitulano. “Insieme ai colleghi eletti, lavoreremo per rafforzare il ruolo di Confindustria Foggia come motore di sviluppo economico e per creare le condizioni ideali affinché le imprese possano prosperare. Questo territorio ha un enorme potenziale e merita di essere valorizzato.”

Con la sua elezione, Antonio Vitulano si prepara ad affrontare un quadriennio di sfide e opportunità, al servizio delle aziende e dello sviluppo del territorio foggiano.