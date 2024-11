L’annuncio della sua morte ha scosso tutto l’ambiente calcistico, in particolare chi ha avuto l’onore di collaborare con lei e di condividere il campo e la passione per uno sport che lei amava profondamente. Ornella Bruno è stata una figura centrale nella fondazione del Foggia Women 1987, un progetto a cui ha dedicato energie, tempo e cuore.

Il ricordo di una grande allenatrice e donna

La società ricorda Ornella come una donna straordinaria, capace di ispirare non solo le calciatrici che ha allenato, ma anche tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Con il suo spirito combattivo e il suo amore per il calcio, Ornella ha rappresentato un esempio di forza e determinazione. “Amava il calcio come pochi”, si legge nella nota ufficiale del Foggia Women 1987, e questo amore l’ha resa una figura chiave nella crescita della squadra, guidandola con passione e competenza.

Il suo approccio era quello di una vera leader: sempre pronta a incoraggiare, spronare e sostenere il gruppo nei momenti più difficili, senza mai perdere la sua caratteristica grinta. Tra i ricordi più vividi, le sue frasi motivazionali e il modo in cui riusciva a trasmettere fiducia, sia sul campo che fuori. Una delle sue espressioni più celebri era “Temporeggiare, temporeggiare!”, un incitamento che continuerà a risuonare nel cuore di chi l’ha conosciuta, quasi come un simbolo del suo approccio lucido e strategico al gioco.

Un lutto che va oltre il calcio

La scomparsa di Ornella non colpisce solo la famiglia del Foggia Women 1987, ma anche l’intera comunità sportiva della città e del calcio femminile italiano. Il suo impegno ha rappresentato un tassello fondamentale per la crescita del movimento, soprattutto in un territorio in cui lo sport al femminile ha ancora bisogno di figure ispiratrici e modelli da seguire. Ornella è stata proprio questo: una pioniera, una professionista, ma soprattutto una persona capace di dare il massimo per ciò in cui credeva.

Il saluto della società e della squadra

In un momento di così grande dolore, la società ha voluto rivolgerle un ultimo saluto carico di affetto e riconoscenza: “Vola in alto, Ornella, e potrai gridare agli angeli: Temporeggiare, temporeggiare!”. Un messaggio semplice ma carico di significato, che racchiude l’essenza di ciò che Ornella rappresentava per la squadra e per il calcio.

La comunità del Foggia Women 1987 promette di portare avanti il lavoro e i valori che Ornella ha trasmesso, ricordandola in ogni partita, in ogni allenamento, e in ogni traguardo raggiunto. Un impegno che non si spegnerà mai, proprio come la memoria di questa grande allenatrice e donna.

Il suo spirito continuerà a vivere, sostenendo le sue ragazze anche da lassù. Ciao Ornella, fai il tifo per noi anche dal cielo.

La redazione si unisce al cordoglio della società, della squadra e della famiglia, rendendo omaggio a una figura indimenticabile del calcio femminile.