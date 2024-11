La giornata – come rendono noto i referenti della “Gradinata Est” di Manfredonia – commemorazione prende il via nel pomeriggio, con un appuntamento semplice ma toccante. Alle 15:30 ci si ritrova nel parcheggio del cimitero per un momento di raccoglimento e saluto a Michele. Un gesto silenzioso e intimo, fatto di presenze e sguardi, di una comunità che non dimentica e che ogni anno si stringe attorno a un ricordo che resta vivo, a dispetto del tempo.

Alle 18:30, il ricordo di Michele si fa più spirituale con la messa in suo onore presso la Parrocchia Santissima Trinità, in Via Dante Alighieri. Qui, tra le preghiere e i pensieri rivolti a lui, si ritrova il senso di una memoria che va oltre la sfera individuale, diventando collettiva, condivisa e tramandata di generazione in generazione.

Ma la giornata non si chiude qui. Dopo la messa, il cuore pulsante del ricordo si sposta nel piazzale della Curva Sud. È qui che Michele viene celebrato “a modo nostro”, come sottolineano gli amici e i tifosi che continuano a portare avanti il suo nome con orgoglio. Il piazzale, simbolo di passione e appartenenza, diventa il luogo in cui le emozioni trovano espressione tra cori, striscioni e un calore umano che supera qualsiasi barriera.

La domenica della coreografia

Non finisce tutto il 23 novembre. Domenica, in occasione della partita tra Manfredonia e Casarano, il ricordo di Michele troverà spazio anche sugli spalti, in una coreografia che promette di emozionare tutti i presenti. La gradinata si colorerà per onorare “U’ Black”, coinvolgendo anche tanti giovani che, pur non avendo avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, sono stati ispirati dalla sua storia e dall’esempio tramandato da chi lo ha amato.

E proprio questo è forse l’aspetto più straordinario: Michele “U’ Black” continua a vivere attraverso coloro che lo ricordano, che parlano di lui ai più giovani, che raccontano aneddoti e mantengono viva la sua figura. È una memoria che non conosce età, che attraversa le generazioni e che rafforza quel senso di comunità che rende unico l’ambiente del tifo organizzato.

“Michele ci guarderà”, scrivono gli amici. Ci guarderà nei momenti di raccoglimento, nei sorrisi di chi porta avanti il suo nome, nei canti della gradinata e nei volti di chi, con dedizione e affetto, si impegna a ricordarlo. E certamente sarà felice e orgoglioso nel vedere come, anno dopo anno, quel legame speciale non si sia mai spezzato.

Oltre il tempo

Ciò che colpisce nel ricordo di Michele è la forza con cui i suoi amici storici sono riusciti a mantenere vivo il suo nome nel tempo. Nonostante gli anni passati, nonostante le difficoltà della vita, il suo ricordo resta intatto, alimentato da una passione che va ben oltre il semplice calcio. È una dimostrazione di quanto i legami umani, quelli autentici e profondi, possano vincere ogni sfida, anche quella del tempo che passa.

Michele “U’ Black” è diventato un simbolo, non solo per i suoi amici più cari, ma per un’intera comunità. È il simbolo di un’amicizia che resiste, di una memoria che si tramanda, di una passione che unisce. La sua figura rappresenta tutto ciò che di bello può esserci nello sport, nella vita e nell’amore per il prossimo: un’ispirazione, un faro, un esempio.

E così sarà sempre. Perché nel cuore di chi lo ha conosciuto e di chi, attraverso racconti e gesti, ha imparato ad amarlo, Michele continuerà a vivere. “Miche’, saremo sempre qui”, scrivono i suoi amici. E Michele, senza dubbio, sarà sempre lì con loro, negli sguardi, nei canti, nei ricordi e in quel piazzale della Curva Sud che è diventato la sua casa eterna. Miche’ ❤️.