Manfredonia – Domenica scorsa si è verificato un episodio che lascia increduli e che riporta l’attenzione sul problema dell’inciviltà e del degrado umano anche in luoghi che dovrebbero essere simbolo di rispetto e raccoglimento: il cimitero. Una donna, recatasi a visitare la tomba del marito, si è ritrovata a fare i conti con un gesto tanto insignificante quanto assurdo e offensivo.

Secondo quanto raccontato dalla stessa cittadina, dopo aver sbloccato la catena che assicurava una sedia usata per sedersi accanto alla tomba del defunto, e averla lasciata momentaneamente incustodita a pochi passi, qualcuno ha pensato bene di approfittare della situazione per rubare proprio quella catena. Un oggetto di scarso valore economico, stimato in circa 2 euro comprensivi di un lucchetto, ma il cui furto ha suscitato un profondo senso di indignazione e amarezza.

“È vergognoso – ha scritto la donna in uno sfogo che ha deciso di condividere pubblicamente – la pochezza umana non ha limiti. Se avessi chiesto, te l’avremmo regalata. Perché è quello che vali: due euro. Questo gesto dimostra solo vigliaccheria e una totale mancanza di rispetto.” Il tono delle parole trasmette tutta la rabbia e la frustrazione di chi, già colpito dalla perdita di un caro, si trova a dover fare i conti con atti di scarsa sensibilità persino in un luogo sacro.

Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato. La stessa cittadina segnala che nel corso degli anni si sono verificati diversi episodi analoghi: vasi, coroncine, fiori e altri oggetti lasciati sulle tombe sono spesso spariti nel nulla. “Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi di inciviltà che rovinano l’esperienza di chi va al cimitero per ricordare i propri cari. Oggetti che, per chi li porta, rappresentano un segno d’amore, diventano per altri una preda, senza alcun rispetto per il significato che hanno.”

Un problema che solleva interrogativi più ampi

L’episodio della catena rubata al cimitero di Manfredonia non è solo una notizia curiosa, ma anche un riflesso di un problema più ampio: la mancanza di educazione e di valori che, in alcuni casi, sfocia in azioni vergognose. Rubare oggetti di poco valore in un cimitero, un luogo che dovrebbe essere inviolabile per il suo significato spirituale ed emotivo, è un gesto che solleva interrogativi sulle condizioni della società.

Si tratta di un fenomeno che purtroppo non è isolato a Manfredonia. In tutta Italia, episodi di furti nei cimiteri sono segnalati con una certa frequenza. Si va da atti apparentemente banali, come il furto di fiori, a gesti più gravi, come la sottrazione di oggetti di valore o di interi arredi funerari. Molti comuni cercano di contrastare il fenomeno aumentando i controlli e installando telecamere di sorveglianza, ma non sempre queste misure si rivelano sufficienti.

Una questione di rispetto e di comunità

L’amarezza espressa dalla cittadina di Manfredonia è condivisibile e invita a riflettere. Gli atti di vandalismo e i furti nei cimiteri non colpiscono solo chi ne è vittima diretta, ma feriscono l’intera comunità. Il cimitero è un luogo di memoria collettiva, uno spazio dove si custodisce il legame con chi non c’è più e dove il rispetto dovrebbe essere una regola implicita. Ogni gesto di inciviltà è un’offesa al ricordo e ai valori di una comunità che dovrebbe proteggere questi spazi.

Lo sfogo pubblico della donna diventa così anche un appello. Un appello a riscoprire il senso del rispetto, non solo verso i defunti, ma anche verso chi vive il lutto e trova in quei luoghi un conforto. E un invito a vigilare affinché episodi come questi non si ripetano.