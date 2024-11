Napoli: maxi sequestro, a Capodanno ecco la "bomba Sinner"

Tra i 486 ordigni esplosivi illegali sequestrati dai carabinieri di Napoli spicca la “bomba Sinner”, un ordigno dal colore arancione, ispirato ai capelli del tennista altoatesino, capace di causare danni devastanti, simile alle altre “bombe” dal nome evocativo come Maradona, Scudetto e Kvara.

L’indagine ha preso il via grazie al monitoraggio delle campagne pubblicitarie diffuse su piattaforme social e chat come Telegram, TikTok, Instagram e Facebook, dove era possibile non solo vedere i prodotti, ma anche ordinarli con consegne che partivano da Napoli per raggiungere tutto il territorio nazionale.

Seguendo queste tracce digitali, i carabinieri hanno individuato il punto di stoccaggio in un’abitazione nell’area Flegrea, di proprietà di un 24enne incensurato. Qui sono stati sequestrati 50 chili di materiale esplosivo, tra cui le famigerate “cipolle”.

Le indagini hanno rivelato che le componenti chimiche necessarie per la fabbricazione degli ordigni venivano acquistate online, principalmente da fornitori cinesi. Per eludere i controlli, queste venivano spedite separatamente, riducendo il rischio di destare sospetti durante il trasporto.