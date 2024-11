Roccella, "difendiamo assegno unico, vogliamo implementarlo"

“Benché non siamo stati noi a scrivere la misura dell’assegno unico, ma è stato emanato alla fine della scorsa legislatura, quindi da un altro governo, noi stiamo difendendo questa misura fino in fondo davanti alle contestazioni europee che rischierebbero di mettere in crisi, se accettate, i nostri conti pubblici già così difficili.

Ma non vediamo altrettanta mobilitazione, neanche una dichiarazione, in difesa dell’assegno unico da parte di chi questa misura l’ha scritta”. Lo ha detto la della natalità e della famiglia Eugenia Roccella, in un videomessaggio inviato all’assemblea generale del Forum nazionale delle Associazioni Familiari in corso a Bari.

“Noi – ha aggiunto – l’abbiamo votata, perché è stata votata alla unanimità, ma l’hanno scritta altri e chi l’ha scritta non si sta mobilitando per difenderla per cercar di mantenerla e possibilmente implementarla. Noi vogliamo mantenerla e implementarla. E quest’anno abbiamo scelto, data la situazione ancora incerta per quanto riguarda la procedura di infrazione, di affiancarle il bonus nuovi nati”.

Lo riporta l’ANSA