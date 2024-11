Dopo una settimana segnata dal lutto per la scomparsa del quarto tifoso coinvolto nel tragico incidente stradale al rientro dalla trasferta di Potenza, il Foggia si ritrova a preparare, con il cuore ancora appesantito, un’altra cruciale sfida di campionato. I rossoneri, sotto la guida di Luciano Zauri, saranno impegnati domenica pomeriggio in trasferta contro la Turris, in un confronto di fondamentale importanza in ottica salvezza.

La formazione campana, già in difficoltà in classifica, è stata ulteriormente penalizzata in settimana da una decisione del Tribunale Federale Nazionale, che ha sottratto quattro punti alla squadra. Questo provvedimento ha fatto precipitare i corallini al terz’ultimo posto con soli 10 punti, quattro in meno rispetto al Foggia, attualmente quint’ultimo a pari merito con il Latina. Una situazione che rende lo scontro diretto ancor più delicato, con entrambe le squadre alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Per Zauri sarà il terzo match alla guida del Foggia, ma il primo lontano dallo Zaccheria dopo due gare interne consecutive che hanno fruttato quattro punti, fondamentali per muovere la classifica. Nonostante l’aria pesante per le recenti tragedie e le incertezze sul piano emotivo, il tecnico abruzzese sembra deciso a confermare il modulo 4-3-3 adottato nelle precedenti uscite, che ha dato equilibrio e solidità alla squadra.

Scelte di formazione: l’attacco tra giovani e esperti

Uno dei principali nodi da sciogliere riguarda il reparto offensivo. Nelle ultime due partite, Zauri ha sorpreso affidando il ruolo di centravanti al giovane Sarr, autore di prove generose ma non del tutto incisive sotto porta. Per la sfida contro la Turris, però, potrebbe toccare a Jacopo Murano guidare l’attacco, grazie alla sua maggiore esperienza e capacità realizzativa. Ai suoi lati, i favoriti sembrano essere Millico e Orlando, rispettivamente preferiti a Emmausso e Zunno, che comunque restano opzioni valide da utilizzare a gara in corso.

Centrocampo confermato, ma con qualche insidia

A centrocampo, Zauri sembra orientato a riproporre il terzetto composto da Pazienza, Mazzocco e Da Riva, che nelle ultime gare ha garantito dinamismo e protezione alla difesa. Tuttavia, scalpita Tascone, che potrebbe insidiare uno dei titolari per ottenere una maglia da titolare, offrendo al tecnico una soluzione in grado di alzare l’intensità della manovra.

Difesa e portiere: poche novità in vista

In difesa, la linea a quattro dovrebbe vedere Salines e Felicioli sugli esterni, mentre Parodi e Camigliano agiranno come centrali a protezione di Perina, confermato tra i pali. Non è escluso, però, che sulle corsie laterali possano esserci sorprese: Silvestro e Vezzoni sono infatti in ballottaggio e potrebbero essere schierati dal primo minuto, soprattutto se Zauri deciderà di puntare su una maggiore spinta offensiva.

La sfida salvezza

Entrambe le squadre affrontano questa gara con la consapevolezza di quanto sia cruciale fare risultato. Per la Turris, il colpo subito dalla penalizzazione potrebbe rappresentare un ulteriore fattore di motivazione per cercare di reagire davanti al proprio pubblico. Il Foggia, dal canto suo, vuole dare continuità ai risultati positivi ottenuti nelle ultime settimane e, soprattutto, onorare la memoria dei tifosi scomparsi con una prestazione all’altezza.

In un campionato lungo e complicato come quello di Serie C, ogni punto pesa. Quella di Torre del Greco sarà una battaglia di nervi e carattere, dove a fare la differenza potrebbero essere non solo la qualità tecnica, ma anche la capacità di mantenere lucidità nei momenti chiave. Per il Foggia, un risultato positivo rappresenterebbe un ulteriore passo verso la serenità, in un momento in cui la squadra e l’intera città hanno più che mai bisogno di ritrovarsi unite.

