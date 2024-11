Nel cuore delle acque cristalline che circondano le Isole Tremiti, vi è una figura che, come un’ombra misteriosa, ha segnato per sempre la storia dell’isola e della malavita napoletana. Il suo nome? Salvatore De Crescenzo, conosciuto come “Tore’e Criscienzo”, un uomo che, sebbene legato al crimine, sembra quasi appartenere a un’altra epoca, a un mito che cammina tra il risorgimento e il suo lato oscuro. Un “eroe” malavitoso che, pur nel caos e nella violenza, riuscì a imporsi come una delle figure più leggendari della camorra.

Era il 1864 quando, insieme a 71 altri detenuti, Salvatore venne esiliato sull’arcipelago delle Tremiti. Quello che all’apparenza sembrava essere una condanna, per lui si rivelò presto un’opportunità di potere e controllo, tanto che il suo influsso sull’isola divenne tale che molti, persino i suoi stessi carcerieri, finirono per temerlo più che rispettarlo. Ma chi era davvero Tore ‘e Criscienzo? La sua storia comincia nel 1816, quando nacque da due genitori circensi, che si esibivano in acrobazie mortali e sfidavano le leggi della natura. Forse fu questo il destino che gli fu scritto, un uomo destinato a sfidare la legge, la vita stessa, con la stessa audacia con cui il padre inghiottiva spade e la madre si faceva schiacciare da massi.

Già a 14 anni, Salvatore entrò nel mondo della camorra, un giovanissimo soldato in un esercito di malavitosi, ma la sua ascesa fu rapida. A 33 anni si candidò a capo supremo della camorra napoletana, sfidando apertamente il volere di Antonio Lubrano, l’allora leader, e dando inizio a una guerra che avrebbe cambiato per sempre il volto della criminalità partenopea. Il suo stile, elegante e stravagante, fu talmente influente che anche i suoi alleati, e poi i nemici, adottarono il suo look: giubbotto corto, pantaloni “sfasati”, segni tangibili della sua potenza. Era un uomo che non si piegava alle convenzioni, né alle leggi.

La sua vita era una sequenza di arresti, risse e duelli, ma anche di manipolazioni, tradimenti e giochi di potere. Non si limitava a sopravvivere: era lui a comandare. In prigione, per esempio, costringeva il suo compagno di cella a fargli l’aria fresca con un ventaglio, e chi non obbediva, riceveva botte senza pietà. Nel 1859, la Camorra si stava espandendo e anche le sue ambizioni. Tore cercò di farsi rispettare in tutta la Campania, ma i suoi duelli, la sua violenza, e i suoi trionfi lo portarono a entrare in conflitto con altri boss, tra cui lo stesso Lubrano. La guerra tra loro culminò in un duello a Campo di Marte, che fu interrotto solo dall’arrivo della polizia.

Tuttavia, la vera battaglia per la supremazia nella camorra non era fatta solo di coltelli e scontri. La politica, le alleanze, e i tradimenti giocavano un ruolo fondamentale. Dopo il tradimento di Lubrano, che rivelò i piani di fuga, De Crescenzo non esiterà a condannare il suo vecchio nemico a morte, segnando la fine della guerra tra i due. Nel 1864, quando fu finalmente esiliato alle Isole Tremiti, Salvatore non si adattò mai al ruolo di semplice prigioniero. La sua figura continuò a dominare anche a distanza, tanto che la sua cella divenne il centro di potere e comando. Forse la domanda più interessante è: chi era il vero capo dell’isola? Il direttore della colonia penale, o forse il carismatico capintesta, che continuava a manovrare come una marionetta dietro le quinte? Ma queste sono solo le prime pagine della sua storia, quelle che ci portano a capire come un uomo come Tore’e Criscienzo abbia trasformato una prigione in un regno. Se la sua figura vi ha affascinato, restate con noi. La leggenda di Salvatore De Crescenzo è ben lontana dal concludersi.