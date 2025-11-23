ORSARA DI PUGLIA – A cento anni suonati, la scheda elettorale è ancora un’emozione. Fedele Del Sonno, classe 1925, è l’elettore maschio più longevo di Orsara di Puglia, 2.400 abitanti sui Monti Dauni, e questa mattina si è presentato puntuale al seggio per votare per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia e per il presidente della Regione. Bastone in mano, passo lento ma deciso, sorriso pronto per tutti: “Sono emozionato, come sempre. È una bella giornata, c’è anche il sole”, ha detto appena uscito dalla cabina.

Per lui andare alle urne è un appuntamento che si ripete da oltre ottant’anni. Dal compimento dei 18 anni, raccontano in paese, non ha mai saltato un’elezione. Nella sua lunga vita ha attraversato monarchia, guerra, ricostruzione, boom economico, crisi, fino all’era digitale, senza mai rinunciare al gesto più semplice della democrazia: mettere una croce su una scheda.

Il ricordo più forte resta quello del 2 giugno 1946, quando partecipò al referendum istituzionale che cambiò la storia d’Italia. Quel giorno Fedele votò Repubblica, come la stragrande maggioranza dei suoi concittadini. Orsara di Puglia fu un’eccezione nel Mezzogiorno, dove la monarchia ottenne in generale risultati migliori: qui, invece, “si votò in massa per la Repubblica”, ricordano gli anziani del posto. Un orgoglio civico che ancora oggi in molti rivendicano.

Nel 2017 a Del Sonno è stata consegnata l’ultima scheda elettorale, l’ennesima di una lunga serie “sempre riempita”, come ama sottolineare lui. Nessuna è rimasta in bianco. “Se posso camminare, posso anche votare”, ripete spesso agli amici al bar, trasformando la sua abitudine in una piccola lezione di educazione civica per le generazioni più giovani.

La sua vita è intrecciata con quella del paese. Fedele partecipa alle iniziative della comunità, segue le vicende locali, conosce per nome quasi tutti. Le sue giornate scorrono tra una passeggiata in piazza, qualche chiacchiera con i coetanei, i ricordi dei “tempi andati” e uno sguardo curioso al presente. È raro vederlo senza un sorriso o senza una battuta pronta.

Alla domanda, inevitabile, sul segreto della sua longevità, risponde con semplicità: “Ho mangiato un po’ di tutto, ho lavorato tanto e ho camminato tanto”. Nessuna dieta miracolosa, nessuna formula speciale: solo la vita di un uomo abituato alla fatica, al rispetto dei ritmi quotidiani e a non chiudersi in casa.

Oggi il suo voto è diventato anche un simbolo: in un’epoca di astensionismo crescente, la figura di un elettore centenario che continua a recarsi al seggio con la stessa emozione di sempre è per molti, a Orsara, un promemoria silenzioso del valore della partecipazione. Un piccolo grande atto di fedeltà alla democrazia, che passa anche dallo sguardo sereno di “nonno Fedele” mentre esce dal seggio stringendo il certificato elettorale fra le mani.

