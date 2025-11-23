Edizione n° 5894

DISTRUTTI // Bambini allontanati dalla casa nel bosco, la madre: «Sono distrutti ma io resto con loro»
23 Novembre 2025 - ore  11:05

FENDENTI // Qualiano, 35enne accoltellata sotto casa: sette fendenti, è in pericolo di vita
23 Novembre 2025 - ore  11:21

CHIOSCO TIKY Ancora un furto al Chiosco Tiky, ladro seriale di sedie in azione: “È la terza volta”

"È la terza volta che ce le rubano". È il commento amaro di una delle titolari del Chiosco Tixy sito a Foggia in zona San Ciro

Redazione
23 Novembre 2025
La denuncia dei titolari del Chiosco Tiky in via Silvio Pellico. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza

“È la terza volta che ce le rubano”. È il commento amaro di una delle titolari del Chiosco Tixy sito a Foggia in zona San Ciro, dove nel tardo pomeriggio di ieri, 22 novembre, si è consumato un furto di sedie. L’episodio è avvenuto intorno alle 19.45, come testimoniano le immagini delle telecamere di sorveglianza. 

Le immagini riprendono un uomo che indossava una felpa con il cappuccio sollevato aggirarsi tra gli spazi esterni del chiosco dove erano sistemati dei tavolini e gruppi di sedie impilate. Dopo alcuni minuti di osservazione, l’uomo ha prelevato un gruppo di sedie e si è allontanato con la refurtiva.

Come detto, è il terzo furto di sedie subito dai titolari del chiosco nel giro di poco tempo. Non è da escludere, pertanto, che l’autore sia lo stesso.

fonte foggiatoday.it

Nessun campo trovato.

