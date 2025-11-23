Ancora un furto al Chiosco Tiky, ladro seriale di sedie in azione: "È la terza volta"

La denuncia dei titolari del Chiosco Tiky in via Silvio Pellico. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza
Le immagini riprendono un uomo che indossava una felpa con il cappuccio sollevato aggirarsi tra gli spazi esterni del chiosco dove erano sistemati dei tavolini e gruppi di sedie impilate. Dopo alcuni minuti di osservazione, l’uomo ha prelevato un gruppo di sedie e si è allontanato con la refurtiva.
Come detto, è il terzo furto di sedie subito dai titolari del chiosco nel giro di poco tempo. Non è da escludere, pertanto, che l’autore sia lo stesso.
fonte foggiatoday.it