Clamorosa squalifica delle McLaren, stravolta la classifica del GP Las Vegas e del Mondiale F1 dopo la gara

Un colpo di scena destinato a pesare sull’intero finale di stagione del Mondiale della Formula 1 2025. Diverse ore dopo la fine della gara vinta da Max Verstappen, le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sono state squalificate dal GP di Las Vegas per l’eccessiva usura del plank, la tavola montata sotto al fondo che certifica l’altezza minima della monoposto. I controlli post-gara dei Commissari FIA hanno rilevato uno spessore inferiore ai 9 mm previsti dal regolamento tecnico, decretando l’esclusione di entrambe le vetture dalla classifica.

Una decisione che ribalta completamente la graduatoria della gara e soprattutto la corsa al titolo. Norris, che con il 2° posto aveva virtualmente messo le mani sul campionato, esce ora da Las Vegas con zero punti, stesso destino per Piastri che aveva chiuso 4°. La penalità riapre violentemente il Mondiale: il britannico resta al comando ma con un margine crollato a soli 24 punti su Max Verstappen e sul compagno Piastri, entrambi ora secondi pari merito.

L’irregolarità è stata confermata dopo le verifiche condotte direttamente dal delegato tecnico FIA Jo Bauer e dal responsabile monoposto Nicholas Tombazis, entrato nel box McLaren per controlli aggiuntivi. Nel documento ufficiale si legge che “lo spessore rilevato è risultato inferiore a 9 mm su entrambe le vetture”, chiudendo di fatto ogni appello da parte del team di Woking.

