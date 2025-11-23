Edizione n° 5894

BALLON D'ESSAI

DISTRUTTI // Bambini allontanati dalla casa nel bosco, la madre: «Sono distrutti ma io resto con loro»
23 Novembre 2025 - ore  11:05

CALEMBOUR

FENDENTI // Qualiano, 35enne accoltellata sotto casa: sette fendenti, è in pericolo di vita
23 Novembre 2025 - ore  11:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Santa Maradona Football Club // Clamorosa squalifica delle McLaren, stravolta la classifica del GP Las Vegas e del Mondiale F1 dopo la gara

SPORT Clamorosa squalifica delle McLaren, stravolta la classifica del GP Las Vegas e del Mondiale F1 dopo la gara

L'irregolarità è stata confermata dopo le verifiche condotte direttamente dal delegato tecnico FIA Jo Bauer

Clamorosa squalifica delle McLaren, stravolta la classifica del GP Las Vegas e del Mondiale F1 dopo la gara

ph Fanpage.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Novembre 2025
Santa Maradona Football Club // Sport //

Un colpo di scena destinato a pesare sull’intero finale di stagione del Mondiale della Formula 1 2025. Diverse ore dopo la fine della gara vinta da Max Verstappen, le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sono state squalificate dal GP di Las Vegas per l’eccessiva usura del plank, la tavola montata sotto al fondo che certifica l’altezza minima della monoposto. I controlli post-gara dei Commissari FIA hanno rilevato uno spessore inferiore ai 9 mm previsti dal regolamento tecnico, decretando l’esclusione di entrambe le vetture dalla classifica.

Una decisione che ribalta completamente la graduatoria della gara e soprattutto la corsa al titolo. Norris, che con il 2° posto aveva virtualmente messo le mani sul campionato, esce ora da Las Vegas con zero punti, stesso destino per Piastri che aveva chiuso 4°. La penalità riapre violentemente il Mondiale: il britannico resta al comando ma con un margine crollato a soli 24 punti su Max Verstappen e sul compagno Piastri, entrambi ora secondi pari merito.

L’irregolarità è stata confermata dopo le verifiche condotte direttamente dal delegato tecnico FIA Jo Bauer e dal responsabile monoposto Nicholas Tombazis, entrato nel box McLaren per controlli aggiuntivi. Nel documento ufficiale si legge che “lo spessore rilevato è risultato inferiore a 9 mm su entrambe le vetture”, chiudendo di fatto ogni appello da parte del team di Woking.

Lo riporta fanpage.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO