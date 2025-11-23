Coppa Davis, l’Italia cala il tris: Cobolli rimonta Munar e chiude la finale contro la Spagna

L’Italia firma uno storico tris in Coppa Davis grazie alla vittoria di Flavio Cobolli, protagonista di una rimonta straordinaria contro lo spagnolo Jaume Munar. Dopo il successo di Berrettini su Carreno, al romano spettava il compito di chiudere la sfida contro la Spagna. Missione compiuta: 1-6, 7-6, 7-5 il punteggio che consegna all’Italia l’ennesima impresa in una competizione che continua a regalare emozioni.

Un avvio shock: Cobolli irriconoscibile

Nel primo set Cobolli appare scarico, probabilmente ancora segnato dalle fatiche mentali e fisiche dell’epico tie-break vinto il giorno prima contro il belga Bergs. Munar, numero 36 del ranking ATP, approfitta dell’avvio sottotono dell’azzurro: aggressivo in risposta e solido al servizio, piazza due break consecutivi e vola sul 4-0.

Con solo il 25% di prime palle in campo, Cobolli non riesce a entrare nel match e subisce il 6-1 in appena 34 minuti, senza trovare contromisure all’intensità dello spagnolo.

Il risveglio dell’azzurro: il secondo set è una battaglia

Il secondo parziale inizia con lo stesso copione: Munar strappa subito il servizio e sale 1-0. Ma proprio quando lo spagnolo sembra in controllo, la partita cambia volto. Una pausa forzata – per un malore occorso a uno spettatore – sembra giovare all’azzurro, che torna in campo più combattivo e meno falloso.

Cobolli recupera il break, trova il 2-1 e inizia a spingere, mostrando più coraggio negli scambi e rispondendo colpo su colpo. Non mancano momenti di tensione, come un acceso scambio verbale dopo un nastro fortunato, subito sedato dalle panchine. Si arriva così al tie-break, dove Cobolli mostra tutto il suo talento: minibreak immediato, poi un altro, fino al 6-3. Munar annulla i primi set point, ma l’azzurro chiude con un dritto devastante che vale il set e riapre la partita.

Terzo set equilibrato, poi l’allungo decisivo

Nel set decisivo l’equilibrio regna sovrano. Cobolli comanda più spesso il gioco, sposta Munar da una parte all’altra del campo e prova a scardinare la solidità dello spagnolo, che però continua a essere impeccabile al servizio. Sul 5-5 arriva l’episodio chiave: un nastro beffardo tradisce Munar e apre la porta al break. Cobolli guadagna due palle break, la prima sfuma, ma sulla seconda il romano spara un dritto vincente che gli consegna il 6-5.

Con il servizio a disposizione, Flavio non trema: game perfetto, quattro punti consecutivi e vittoria sigillata. Il 7-5 finale manda l’Italia in paradiso e consegna a Cobolli una vittoria dal peso specifico enorme.

Una giornata da ricordare

Dopo Berrettini, anche Cobolli scrive il suo nome nella storia: l’Italia batte la Spagna e conquista un prestigioso tris in Coppa Davis, confermando la forza e la profondità della squadra guidata da Filippo Volandri. Una serata di tennis epica, una rimonta spettacolare e un successo che profuma di impresa. Cobolli, ancora una volta, ha dimostrato di avere il carattere del campione.

